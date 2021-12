Séville-Barça: un nul qui empêche Xavi de "dormir"

En supériorité numérique pendant une demi-heure, le Barça n’a pas réussi à s’imposer sur le terrain du FC Séville (1-1), mercredi. Un résultat qui agace Xavi, satisfait de la prestation de ses joueurs qu’il ne juge pas récompensée à sa juste valeur.

Le Barça ne décolle toujours pas. Trois jours après leur succès contre Elche, les Blaugrana ont été tenus en échec sur le terrain de Séville (1-1) malgré une dernière demi-heure passée en supériorité numérique après l’expulsion de Jules Koundé. Avec un seul succès lors des quatre derniers matchs, les Catalans stagnent en septième position à deux longueurs de la quatrième place du Rayo Vallecano (ils pourraient compter quatre points de retard sur le Top 4 si l’Atlético s’impose à Grenade, mercredi).

"Ce sera difficile pour moi de dormir car nous aurions dû gagner"

Et cela agace Xavi qui perçoit de réels progrès dans le jeu, pas récompensés à leur juste valeur, selon lui. "Ce Barça est proche de celui que nous voulons, être acteur et courageux, a confié le technicien à l’issue de la rencontre. C'est sur la bonne voie. Ce sera difficile pour moi de dormir car nous aurions dû gagner. Ils ont su calmer le jeu, c'est une équipe de vétérans, ils savent ce qu'ils font et ils fonctionnent très bien tactiquement."

"Le point ne nous sert pas, le pire de tout, c’est le résultat, peste encore l’ancien milieu de terrain espagnol. Les sensations sont très bonnes, mais nous voulions les trois points pour entrer dans les places qualificatives à la Ligue des champions. On essaiera l'année prochaine."

"Nous avons perdu deux points, nous méritions de gagner, même quand nous étions à onze contre onze, a-t-il ajouté. J'ai vu un Barça avec de la personnalité, c'est ce que nous voulons et l'équipe grandit. Nous étions bons dans le pressing haut, à la récupération et dans la circulation du ballon. Nous avons très bien rivalisé, malgré le match nul."