Le sport face au coronavirus en direct: la Premier League face au spectre des reports pendant les fêtes

L'émergence du variant Omicron en Europe et dans le monde rend de plus en plus incertain le déroulé de nombreux événements sportifs. Si la Premier League continuer de jouer pendant les fêtes, de nombreux matchs anglais sont reportés. Idem en rugby où le Top 14 se retrouve fortement impacté par l'évolution de la crise. Du côté du tennis, on tremble avec une flambée de cas avant l'Open d'Australie. Retrouvez toutes les infos sur les conséquences du Covid-19 sur le sport dans notre direct commenté.

Tennis: Rublev positif avant l'Open d'Australie Andrey Rublev a annoncé ce dimanche avoir été testé positif au Covid-19. Une très mauvaise nouvelle pour le Russe, cinquième joueur mondial, qui prépare le début de la saison 2022 et notamment l'ATP Cup et l'Open d'Australie (17 au 30 janvier). Totalement vacciné, Andrey Rublev se retrouve donc placé en isolement et laisse planer le doute sur sa participation à la première levée du Grand Chelem. "Maintenant je dois guérir et je n'irai à Melbourne que lorsque cela sera sain pour tout le monde, a écrit le Russe de 24 ans dans un message posté sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment touché et conerné par ce qu'il se passe. S'il vous plaît, faites attention à vous et aux gens qui vous entourent. Je retournerai sur les courts dès que possible."



Arsenal-Wolverhampton reporté Tout juste vainqueur de Norwich (5-0) ce dimanche lors du Boxing Day, Arsenal a appris le report de son prochain match contre Wolverhampton. Prévu ce mardi, le duel entre les Gunners et les Wolves est décalé en raison du grand nombre de cas positifs aux Covid-19 dans l'effectif de Bruno Lage.



Handball: un cluster chez les Bleus avant le Championnat d'Europe Plusieurs joueurs de l'équipe de France de handball réunie en stage de préparation en vue du championnat d'Europe qui commence le 13 janvier ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé dimanche la fédération française de handball. "Tous les joueurs et les membres du staff convoqués pour ce stage du 26 au 30 décembre ont été soumis à un protocole très strict. Un premier test effectué le vendredi 24 puis un second le dimanche 26 décembre, à leur arrivée à la Maison du handball, ont permis de détecter plusieurs cas positifs à la Covid-19 alors que tous les acteurs étaient placés à l'isolement, indique un communiqué. "Rémi Desbonnet, Hugo Descat, Aymeric Minne, Dylan Nahi et Élohim Prandi ne sont pas aptes pour ce premier module de préparation", précise-t-on de même source, et devront attendre de réaliser un test PCR négatif pour rejouer avec leur club et/ou avec l'équipe de France. Ce sont donc treize joueurs qui ont débuté le stage, le sélectionneur Guillaume Gille devant maintenant en désigner d'autres pour compléter son effectif.



Bonjour à tous, La fin de l'année 2021 approche mais le monde du sport reste toujours dans l'incertitude. La nouvelle vague de Covid-19 liée au variant Omicron suscite de nombreuses inquiétudes et entraîne plusieurs reports dans le sport.