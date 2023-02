Liga: le Barça déroule face au Séville FC et prend huit points d'avance sur le Real

Le FC Barcelone s'est offert une belle victoire 3-0 face au Séville FC de Jorge Sampaoli ce dimanche au Camp Nou et prend donc huit points d'avance sur le Real Madrid, qui a buté sur Majorque un peu plus tôt dans la journée, en tête de la Liga.

Encore une victoire sans encaisser le moindre but pour le FC Barcelone qui s'impose 3-0 face au Séville FC de Jorge Sampaoli ce dimanche au Camp Nou et enchaîne en Liga. Largement en tête du championnat, les hommes de Xavi comptent désormais huit points d'avance sur le Real Madrid, qui s'est incliné face à Majorque un peu plus tôt dans la journée.

Busquets sorti sur blessure dès le début

La rencontre avait pourtant mal débuté pour les Blaugranas, qui ont perdu leur capitaine Sergio Busquets sur blessure dès la 5e minute suite à une entorse à la cheville après un contact avec Youssef En-Nesyri. Il est remplacé par Franck Kessié qui monte d'un cran et Frenkie de Jong prend le rôle de Busquets devant la défense.

Sur un rythme assez faible, le scénario du match s'est très vite résumé à un Barça ayant la possession et multipliant les occasions face à un Séville FC massé devant ses cages qui tente de couper les lignes de passes barcelonaises. C'est d'ailleurs le Polonais qui se procure la première occasion barcelonaise lorsqu'il bute sur Yassine Bounou après avoir récupéré une bonne tête de Gavi (16e).

Dans la foulée, Ronald Araujo manque lui aussi le cadre de peu sur un corner de Pedri (17e). Toujours très haut sur le terrain, Gavi s'offre lui un très beau contrôle orienté sur une passe de Jordi Alba et se fait rattraper par la patrouille sévillane avant même d'enchainer (21e). En difficulté dans la surface, Robert Lewandowski frappe lourdement à l'entrée de la surface, détournée du bout des doigts par le portier sévillan (27e).

Juste avant la pause, Jordi Alba envoie un centre brossé malencontreusement repris par Nemanja Gudelj qui passe tout proche du but contre-son-camp (41e). La seconde période sera encore plus calme que la première en nombre d'occasions mais sera celle qui permettra au Barça d'enfin sceller sa domination.

Une seconde période passive mais décisive

Jordi Alba d'abord ouvre la voie en marquant d'une reprise du plat du pied après une sublime passe décisive de Franck Kessié qui envoie un petit ballon piqué de l'extérieur du pied au milieu de plusieurs défenseurs sévillans (1-0, 58e). Gavi viendra doubler la mise dix minutes plus tard en venant couper seul au second poteau un centre de Raphinha (2-0, 70e).

Profitant des largesses défensives de la charnière sévillane, le Barça va très rapidement inscrire le but du 3-0 grâce à une belle ouverture de Frenkie de Jong, qui trouve Jordi Alba en profondeur avant une remise pour Raphinha et son appel plein axe entre Loïc Badé et Karim Rekik (3-0, 79e). Ce qui permet à Xavi de faire quelques changements et d'anticiper les matchs importants à venir: face à Villarreal en Liga dans une semaine et face à Manchester United en Ligue Europa jeudi 16 février.