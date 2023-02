Liga: défaite à Majorque, blessure de Courtois... Le Real Madrid s'enfonce avant le Mondial des clubs

Le Real Madrid s'est incliné 1-0 face à Majorque ce dimanche sur un but contre son camp inscrit par Nacho Fernandez en début de partie et laisse échapper un peu plus la Liga, alors que le FC Barcelone tentera de creuser l'écart à huit points avec la réception du Séville FC.

Un échec qui coûte cher. Le Real Madrid s'est incliné 1-0 à Majorque à l'occasion de la 20e journée de Liga ce dimanche et laisse donc l'opportunité au FC Barcelone de prendre huit points d'avance au classement en cas de victoire face au Séville FC (21h). Les Madrilènes, largement amputés, mettent désormais le cap sur le Mondial des clubs, où ils affronteront Flamengo en demi-finale mercredi prochain.

Un contre-son-camp annonciateur

La rencontre n'aurait pas plus mal commencer pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui encaissent un but sur un contre son camp de Nacho Fernandez (1-0, 13e). Le défenseur madrilène remet de la tête dans ses propres filets un centre brossé de Dani Rodriguez. Et il parvient à tromper Andriy Lunin, gardien ukrainien ayant remplacé au pied levé Thibaut Courtois, victime d'une gêne au niveau de l'abducteur de sa jambe gauche lors de l'échauffement.

Si le club madrilène a tout de même pu compter ce dimanche sur les retours d'Aurélien Tchouaméni, titulaire, et David Alaba, entré en jeu à la 71e minute, c'est un énième coup dur pour le Real Madrid qui est déjà très amputé en défense. Pour le moment, le club n'a pas communiqué sur la durée d'indisponibilité de son portier belge, qui devrait passer des examens lundi.

Rajkovic salvateur

Et en face, c'est le portier serbe arrivé à Majorque l'été dernier en provenance de Reims qui brille: Pedrag Rajkovic. Le gardien s'était lui-même rendu coupable d'une faute sur Vinicius alors que celui-ci filait seul au but, mais parvient à stoper le pénalty tiré par Marco Asensio au ras de son poteau gauche (60e).

Si Carlo Ancelotti a tenté de tout changer en faisant entrer ses cadres Toni Kroos, Luka Modric et David Alaba, les joueurs des Baléares tiennent le coup et multiplient les fautes qui font sortir les Madrilènes de leur match. A tel point que Vinicius s'agace et écope à son tour d'un carton jaune pour une semelle sur Pablo Maffeo, avec qui le duel est monté en tension au fur et à mesure de la rencontre (44e). Le Brésilien sera donc suspendu pour le match de Liga face à Elche, alors que le Real dispose déjà d'un groupe limité.

Une défense sévèrement touchée

A l'image de la défense expérimentale qui s'est présentée à Son Moix, enceinte de Majorque, avec Eduardo Camavinga au poste d'arrière gauche, Nacho Fernandez dans l'axe aux côtés d'Antonio Rüdiger et Dani Carvajal. Et donc le jeune Ukrainien de 23 ans, qui ne comptait jusqu'alors que 12 matchs sous la tunique madrilène.

Lucas Vazquez (cheville) et Ferland Mendy (cuisse) sont tous les deux victimes de blessure de longue durée, et ne devraient pas revenir d'ici début mars pour l'Espagnol et début avril pour le Français. Ce qui devrait laisser Eduardo Camavinga occuper le couloir gauche pendant un petit moment.

Karim Benzema et Militao eux aussi à l'infirmerie

D'autant que cette semaine, le Real Madrid a également annoncé les blessures de Karim Benzema et Eder Militao. Selon les informations du média américain The Athletic, le capitaine du Real souffre d'une surcharge musculaire tandis que le défenseur madrilène a une petite blessure musculaire. Tous les deux devraient manquer la demi-finale du Mondial mais ils pourraient être de retour pour une hypothétique finale en fin de semaine prochaine.

Ce samedi, les Merengues ont communiqué également qu'Eden Hazard souffrait d'une "tendinite rotulienne du genou gauche", une blessure qui devrait le tenir à l'écart des terrains pendant environ deux semaines.