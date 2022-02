Liga: le Barça en colle quatre à Bilbao, avec un grand Pedri et un Dembélé en feu

Le FC Barcelone s’est imposé face à l’Athletic Bilbao, ce dimanche, lors de la 26e journée de Liga (2-0). Les joueurs de Xavi l’ont emporté grâce à un nouveau but de Pierre-Emerick Aubameyang, une entrée tonitruante d’Ousmane Dembélé et un récital de Pedri.

Il a pénétré sur la pelouse accompagné par quelques sifflets. Mais Ousmane Dembélé n’a pas mis longtemps à les faire taire. Un peu plus de cinq minutes. Le temps pour l’ailier du Barça d’inscrire un but somptueux au cours de la victoire face à l’Athletic Bilbao, ce dimanche, lors de la 26e journée de Liga (4-0). Servi par Frenkie De Jong, entré en même temps que lui, l’attaquant des Bleus a envoyé un missile du gauche qui a fait trembler les filets du Camp Nou (73e). Une frappe soudaine, sans angle, que "Dembouz" a célébré avec tous ses partenaires. Avant d’aller saluer Xavi sur le banc.

De quoi mettre le dribbleur de 25 ans en confiance. Libéré par son premier but de la saison en championnat, le champion du monde 2018 a enchaîné avec deux passes décisives dans le temps additionnel. Une pour Luuk De Jong (90e). L’autre pour Memphis Depay (93e). De quoi parachever un succès très convaincant du FC Barcelone, mis sur orbite par Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de son 5e but en 5 titularisations depuis son arrivée lors du mercato d’hiver (37e).

Le talent pur de Pedri

Après deux larges victoires à Valence (1-4 en championnat) et Naples (2-4 en Ligue Europa), les joueurs de Xavi s’offrent un nouveau carton. Et confirment leur retour au premier plan. Une belle série symbolisée par Pedri. Remis de ses problèmes physiques, le milieu de terrain de 19 ans a illuminé la rencontre par son aisance balle au pied. Ses crochets courts, ses passes millimétrées et ses dribbles inattendus ont mis Bilbao au supplice. L’international espagnol a même réussi un petit pont dévastateur en seconde période, qui a fait se lever tout le stade.

Grâce à ce nouveau succès, le club catalan se retrouve 4e du classement, à 1 point du Betis Séville, 3e. Avec un match retard à disputer. Prochain rendez-vous dimanche prochain à Elche (16h15). Avant de recevoir Galatasaray, le 10 mars, en 8e de finale aller de la Ligue Europa (21h). Pour prolonger l'embellie.