Equipe de France: touché à une cuisse, Tolisso sera absent en mars

Sorti blessé lors de la victoire du Bayern face à Greuther Fürth (4-1), Corentin Tolisso souffre d'une déchirure à la cuisse. Son absence est estimée entre trois et quatre semaines. Il sera trop juste pour prétendre à l'équipe de France lors du rassemblement en mars.

Double coup de massue pour Corentin Tolisso. Sorti blessé lors de la victoire du Bayern Munich face à Greuther Fürth (4-1) ce dimanche, l'ancien Lyonnais aurait pu prétendre à revenir dans le groupe de l’équipe de France pour les deux matches amicaux de mars face à la Côte d’Ivoire (25/03) et l’Afrique du Sud (29/03). Absent depuis la fin de l’Euro à cause de différentes blessures, le milieu de terrain du Bayern Munich revenait bien depuis le début de l’année 2022 en ayant joué au moins 45 minutes sur les six dernières rencontres du club allemand.

Trois à quatre semaines d'absence

Mais l’ancien lyonnais s’est de nouveau blessé dimanche lors de la victoire des Bavarois face à Greuther Fürth (4-1), en quittant le terrain en pleurs. Son entraîneur, Julian Nagelsmann a tout de même tenu à être rassurant après la rencontre : "Nous avions au début la crainte que ce soit quelque chose de plus grave (que le tendon soit touché, ndlr), mais heureusement, ce n'est, entre guillemets, qu'une déchirure musculaire".

Malgré ce constat plus positif que prévu, Corentin Tolisso devrait tout de même manquer entre trois et quatre semaines de compétition. Un peu juste pour espérer une 29e sélection. Son dernier match avec le maillot bleu remonte au 23 juin, lors du nul face au Portugal en phase de groupe de l'Euro à Budapest, où il avait joué 66 minutes.