Liga: le Barça se donne de l’air avec le retour fracassant d'Ansu Fati

Au terme d’une semaine très difficile, le FC Barcelone a retrouvé le sourire en s’imposant face à Levante, ce dimanche, lors de la 7e journée de Liga (3-0). Face à une équipe inoffensive, les Catalans ont fait la différence grâce à leurs attaquants néerlandais et Ansu Fati, buteur pour son grand retour à la compétition.

Une victoire pour souffler. Un peu. Le temps d’une après-midi au moins. Au crépuscule d’une semaine tendue, marquée par deux matchs nul face à Grenade (1-1) et à Cadix (0-0), le FC Barcelone a retrouvé la lumière en dominant Levante, ce dimanche, lors de la 7e journée de Liga (3-0). Face à une équipe inoffensive et complétement dépassée, les Catalans se sont rassurés grâce notamment à leurs attaquants néerlandais.

Memphis Depay a rapidement inscrit son troisième but de la saison en transformant un penalty qu’il a lui-même obtenu (7e). Bien lancé par Sergino Dest, très actif dans son couloir gauche, Luuk de Jong a ensuite doublé la mise au quart d’heure de jeu. De quoi éteindre les visiteurs, qui n’ont toujours pas gagné depuis le début de la saison. Avec Nico Gonzalez (19 ans) et Gavi (17 ans) pour épauler le capitaine Sergio Busquets dans l’entrejeu, le Barça a surclassé son adversaire. Dans tous les domaines (71% de possession, 20 tirs, dont 12 cadrés).

Ansu Fati homme du match, en dix minutes

De quoi réjouir le public clairsemé du Camp Nou, qui a apprécié le spectacle. La rencontre a même basculé dans l'euphorie lorsqu'Ansu Fati a fait son entrée sur la pelouse à la 81e. Pour son grand retour à la compétition, après plus de dix mois d'absence et plusieurs opérations du genou. Très en jambes, l'attaquant de 18 ans a mis le feu dans son couloir gauche, avec sa vitesse et ses talents de dribbleur. Après avoir failli obtenir un penalty, le nouveau n°10 a parachevé le succès des siens en marquant d'une frappe à l'entrée de la surface dans le temps additionnel. Un but célébré dans la liesse par tous ses coéquipiers. Sous les yeux émus de sa famille, présente en tribunes. Malgré ses dix petites minutes passées sur le pré, la Liga a d'ailleurs élu Ansu Fati homme du match.

Grâce à ce succès sans appel, le Barça se retrouve provisoirement 5e du classement, avec un match en moins sur le Real Madrid, toujours leader. Suffisant pour sauver la tête de Ronald Koeman? Les prochains jours le diront. En attendant, les coéquipiers de Marc-André Ter Stegen, qui a réalisé un bel arrêt en fin de match, ont déjà le regard tourné vers Lisbonne, où ils affronteront Benfica mercredi en Ligue des champions (21h).