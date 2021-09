Liga: Eto'o encense Depay et annonce que ce sera l'année de Hazard avec le Real

Lors d'un événement organisé par la Liga, Samuel Eto’o, ancien joueur du FC Barcelone s’est montré élogieux envers Memphis Depay, qu'il considère comme le nouveau leader du Barça. Egalement intérrogé sur le Real Madrid, le Camerounais pense que Eden Hazard réalisera une grande saison.

"Hazard va revenir à son meilleur niveau, ce sera son année", déclare Samuel Eto’o en marge d’un évenement organisé par la Liga. Le Belge, qui est arrivé au Real Madrid à l’été 2019 contre un chèque de 115 millions d’euros, a vécu deux premières saison compliquées, entre blessures et performances moyennes. L'ancien meneur de jeu de Chelsea a disputé 33 matchs de championnat pour seulement quatre buts.



Il y a quelques jours, dans une interview pour un média belge, l’ancien joueur du LOSC a confié se sentir mieux et s'est dit prêt à enfin réaliser une saison complète avec le maillot du Real Madrid: "Ces deux dernières années dans la capitale espagnole étaient compliquées, par moment j’ai eu envie d’arrêter. Il me reste trois ans et j’espère montrer mon réel niveau et ne plus ressentir de douleur pour justifier mon transfert dans ce grand club", explique Hazard.

Depay nouveau leader du Barça? C’est oui pour Eto’o

Memphis Depay, a lui rejoint le FC Barcelone cet été, à l’issue de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, où il a disputé 139 matchs de Ligue 1 pour 63 buts marqués et 45 passes décisives. Le Néerlandais réalise un début de saison canon avec le club catalan: après trois journées de championnat, l’attaquant a déjà trouvé les chemins des filets à deux reprises, avec en plus une passe décisive. "Il sera le nouveau leader du Barça", résume Eto'o. Ce à quoi Patrick Kluivert, également présent, ajoute: "Il le fait bien en sélection, il peut assumer ce poids sur ses épaules au Barça."

Avec le retour tardif des internationaux, le match du Barça face au FC Séville a été reporté: les joueurs de Ronald Koeman reprendront la compétition face au Bayern Munich, pour la première journée de Ligue des champions.

