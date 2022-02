Liga: le derby andalou pour le Séville FC, Fekir sort blessé

Homme fort du Betis ces dernières semaines, Nabil Fekir, touché à la cheville, est sorti à la mi-temps du match contre le Séville FC, dimanche, lors de la 26e journée de Liga et a assisté à la défaite de son équipe (2-1) contre son rival.

Le Séville FC a raflé le derby andalou contre le Betis Séville (2-1) dimanche sur son terrain pour la 26e journée de Liga, et réduit ainsi l'écart avec le Real Madrid, vainqueur du Rayo Vallecano (1-0) samedi et leader avec six points d'avance sur les "Nervionenses". Les hommes de Julen Lopetegui ont pris l'avantage dès la 25e minute grâce à un pénalty provoqué par Youssef En-Nesyri, accroché par Claudio Bravo dans la surface, et transformé par Ivan Rakitic.



Ils ont doublé la mise juste avant la mi-temps (41e), avec un long dégagement de Bono prolongé dans les filets du Betis par une frappe croisée signée Munir El Haddadi, dix minutes après son entrée en jeu à la place de Papu Gomez, sorti touché à l'intérieur de la jambe gauche.

Fekir touché à la cheville

Mais l'évènement de la première période aura été la blessure de Nabil Fekir. Touché à la cheville après un vilain tacle par derrière d'Acuna (27e), qui n'a finalement reçu qu'un carton jaune, l'homme fort du Betis a dû céder sa place à Joaquin à la pause, après avoir grimacé pendant un bon quart d'heure.

Dans ce "Gran derby" bouillant entre le 2e et le 3e du championnat au stade Sanchez-Pizjuan, l'ancien lyonnais était le seul Français sur la pelouse, du fait de la suspension de Jules Koundé (carton rouge le week-end dernier contre l'Espanyol) et de la blessure d'Anthony Martial. Dos au mur et menés 2-0, les Verdiblancos ont réduit l'écart sur un coup-franc direct de Sergio Canales depuis l'entrée de la surface (90e+4).



Un mois après le jet de projectile qui avait arrêté le derby de Coupe du Roi au stade Benito-Villamarin (2-1 pour le Betis), ce revers qui vient d'ailleurs mettre un coup de frein malvenu pour le Betis, qui restait sur un début d'année 2021 impeccable avec neuf victoires, deux nuls et une seule défaite sur ses 12 derniers matches. D'ailleurs, le Barça peut revenir à un point du podium en cas de victoire face à l'Athletic Bilbao ce dimanche (21 heures).