Liga: le Real remercie encore Karim Benzema

Largement dominateur, le Real Madrid a su être patient pour se débarrasser du Rayo Vallecano grâce à Karim Benzema (1-0). Les hommes de Carlo Ancelotti ont longtemps buté sur un Luca Zidane en état de grâce mais prennent le large en tête de la Liga.

Service minimum pour le Real Madrid. A dix jours de son huitièmes de finale retour de Ligue des champions face au PSG, le leader de la Liga a souffert ce samedi sur la pelouse de son voisin, le Rayo Vallecano, mais les Merengues ont été une nouvelle fois sauvés par l'inusable Karim Benzema dans les dernières minutes (1-0).

Un scénario prévisible et possible grâce à Luca Zidane, auteur d'un match quasi parfait face à son ancien club. Malgré la performance XXL de son gardien, le Rayo poursuit sa dégringolade au classement avec une cinquième défaite consécutive. De son côté, le Real enchaîne une deuxième victoire consécutive et s'envole en tête de la Liga.

Benzema, encore et toujours

Le festival de Luca Zidane débute dès le coup d'envoi devant Marco Asensio, avec une parade réflexe du bras gauche, avant de remettre le couvert tout au long de la première période face à l'international espagnol et Karim Benzema, mis en échec deux fois par le fils de Zinédine. Le portier ne cède qu'une seule fois lors du premier acte, mais le but de Casemiro est refusé à cause d'une position de hors-jeu du milieu brésilien.

Malgré près de 70% de possession, les Madrilènes restent muets et montrent des signes de nervosité au retour des vestiaires. Tandis que Thibaut Courtois sort le grand jeu sur une tête piquée de Sergio Guardiola et Mario Suarez, Casemiro aurait pu rentrer aux vestiaires avant tout le monde pour une vilaine semelle sur Oscar Valentin, mais l'arbitre ne sort qu'un carton jaune.

Finalement sorti par son entraîneur, le Brésilien, suspendu face au PSG, assiste à distance aux difficultés de son équipe à sauver l'incendie allumé par Radamel Falcao dans les dix dernières minutes. Heureusement pour le Real, le pompier Courtois a éteint le feu. Et qui d'autre que le duo magique Vinicius-Benzema pour sortir le Real d'une situation délicate ? Après un une-deux entre les deux hommes, le Français n'a plus qu'à conclure dans le but vide et délivrer le Real d'une contre-performance qui aurait fait tâche, à dix jours de la réception du PSG. Les Merengues font coup double puisqu'ils repoussent le FC Séville à neuf points avant le derby sévillan ce dimanche (16h15).