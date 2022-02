Un superbe coup franc, une victoire de plus et une 3e place… Fekir sur un petit nuage au Betis Séville

Auteur d’un doublé ce dimanche sur la pelouse de Levante, Nabil Fekir a permis au Betis de signer une nouvelle victoire en Liga (4-2), et de conforter sa troisième place au classement. Depuis son départ en Espagne à l’été 2019, l’international français vit peut-être sa meilleure période. Et ses performances ne passent pas inaperçues...

Il y a des joueurs qui se retrouvent parfois déstabilisés par les rumeurs, qui ont les jambes coupées lorsque l’on s’intéresse un peu trop à eux. Nabil Fekir n'est pas, ou plus, de ceux-là. Samedi, la presse catalane évoquait le grand intérêt du président du Barça Joan Laporta pour l’international français de 28 ans, et faisait même état d’une offre de 60 millions d’euros en préparation pour l’été prochain. De quoi faire tourner la tête à l’ancien Lyonnais? Pas vraiment, non.

Ce dimanche, Fekir a encore livré un match plein avec le Betis sur la pelouse de Levante en Liga. C’est lui qui a ouvert le score – avec un peu de réussite – en début de partie, et lui encore qui a creusé l’écart en début de seconde période d’un superbe coup franc direct du pied gauche. De quoi permettre à l’équipe andalouse de signer un nouveau succès (4-2), de conforter sa troisième place au classement derrière le Real et le voisin sévillan, et de quoi montrer, aussi, pourquoi des grosses écuries s’intéressent de nouveau à lui.

Déjà son meilleur bilan en trois saisons

Car il n’y a pas que ce dimanche que l’enfant du Rhône a brillé sur les pelouses espagnoles. Depuis le début de la saison, le champion du monde 2018 en est déjà à 9 buts et 7 passes décisives en 30 apparitions, toutes compétitions confondues. Il y a eu ce coup de sang contre Leverkusen et ces trois matchs de suspension, certes, mais le bilan est (très) bon. Meilleur que lors de sa première saison au Betis en 2019-2020 (7 buts et 7 passes en 33 matchs), meilleur aussi que sur tout l’exercice 2020-2021 (5 buts et 6 passes en 38 matchs).

Alors oui, c’est le Betis dans son ensemble qui tourne mieux que l’an dernier. Mais il a sa (bonne) part de responsabilité. Titulaire indiscutable sous les ordres de Manuel Pellegrini (qui lui a même confié le brassard de capitaine à plusieurs reprises ces dernières semaines), la plupart du temps en milieu offensif axial, le gaucher jouit d’une immense liberté et peut organiser le jeu sévillan à sa guise. Avec réussite.

Une récente prolongation jusqu'en 2026

Conscient de l’importance du Français, le Betis lui a d’ailleurs fait signer courant janvier une prolongation de contrat jusqu’en 2026, alors que son bail courait jusqu’en 2023. De quoi le verrouiller, ou du moins contraindre les éventuels clubs intéressés à casser leur tirelire. Sport, qui évoquait samedi la piste Barça, précisait ainsi que le Betis refuserait de lâcher son maître à jouer à moins de 80 millions d’euros. Encore faut-il que celui-ci ait l’envie de partir.

"Il y a trois ans, je suis arrivé dans un club fantastique, confiait ainsi un Fekir épanoui au moment de l’officialisation de sa prolongation. Dès le premier jour, je suis tombé amoureux de ce club, de ses supporters, de cette ville et de ses habitants. Des buts, des passes décisives, une qualification pour l'Europe... J'ai vécu de grands moments, mais j'en veux plus." Alors que le Betis est bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, qu’il a un pied en finale de Coupe du Roi, et qu’il est toujours en lice en Ligue Europa, l’ex-Lyonnais pourrait bientôt voir son vœu exaucé.

Ces prochaines semaines, Fekir pourrait aussi entendre son téléphone sonner. Si Didier Deschamps ne l’a plus appelé en équipe de France depuis septembre 2020 (et donc pas pour l’Euro 2021), ses récentes performances peuvent légitimement lui faire espérer un retour chez les Bleus lors du rassemblement de mars. A quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, une 26e sélection ne serait certainement pas anodine.