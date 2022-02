Liga: le groupe du Real contre Villarreal, sans Benzema et Mendy à 4 jours du PSG

Comme annoncé par Carlo Ancelotti en conférence de presse, Ferland Mendy et Karim Benzema ne sont pas dans le groupe du Real Madrid pour affronter Villarreal samedi (à 16h15). Les deux Français sont en récupération et le suspense demeure quant à leur participation au match face au PSG.

Deux joueurs importants du Real Madrid n’auront pas de rythme avant d’affronter le PSG en Ligue des champions mardi prochain (21h sur RMC Sport). Forfait depuis plusieurs jours et toujours en récupération, Karim Benzema et Ferland Mendy ne sont pas dans le groupe pour le match de Liga face à Villarreal samedi (à 16h15).

Les Madrilènes devront donc se passer de leur buteur vedette et du latéral gauche titulaire pour cette rencontre contre les hommes de Unaï Emery. Une formation qui devrait opposer de la résistance au vu de leur sixième place au classement et les deux victoires consécutives en championnat. Le leader du championnat aura donc un client intéressant avant d'aborder le match contre les Parisiens.

Des absences attendues par Ancelotti

Si la presse espagnole avait laissé entendre que Mendy pourrait disputer quelques minutes ce week-end, Carlo Ancelotti a mis fin à cette rumeur devant la presse: "Il ne sera pas là demain, mais je crois qu’il pourra jouer mardi. Il se porte bien."

Le cas Benzema est plus complexe puisqu’il n’a toujours pas repris l’entrainement avec ses coéquipiers: "On a de bonnes sensations. Il travaille toujours en individuel, on attend qu’il recommence à travailler avec l’équipe, il le fera dimanche ou lundi, et ensuite on prendra une décision." Le suspense demeure avant PSG-Real.

