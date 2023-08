Liga: le missile de Depay pour lancer la saison de l'Atlético

Memphis Depay a marqué un but sensationnel ce lundi lors de la victoire de l'Atlético de Madrid face à Grenade (3-1). Le Néerlandais a décoché une frappe de plus de 30m lors de la première journée de la saison en Liga.

Remplaçant au coup d'envoi, Memphis Depay est sorti du banc pour offrir une précieuse victoire à l'Atlético ce lundi face à Genade (3-1). Auteur du but qui a guidé son équipe vers le succès, le Néerlandais s'est illustré par une frappe surpuissante en seconde période en clôture de la première journée de Liga.

Après une récupération pleine d'autorité de Caglar Soyuncu et un relais de Yannick Ferreira-Carrasco, l'ancien joueur de l'OL a décoché une frappe de plus de 30 mètres en direction de la lucarne d'un Andre Ferreira impuissant (2-1, 67e). Un but superbe qui lance parfaitement la saison des partenaires d'Antoine Griezmann.

Griezmann pas en réussite, Morata buteur

Titulaire au côté d'Alvaro Morata, le Français n'a pas eu de réussite ce lundi au Wanda Metropolitano. Son compère espagnol de l'attaque des Colchoneros, lui, a ouvert la marque dans le temps additionnel du premier acte (1-0, 45e+4). Un but qui est venu concrétiser la grosse domination de l'équipe entrainée par Diego Simeone.

Et sans surprise quand elle mène au score, la formation madrilène a reculé au retour des vestiaires. Mise en difficulté par Grenade, l'Atlético de Madrid a même brièvement été rejoint au tableau d'affichage quand Samu a égalisé juste après l'heure de jeu (1-1, 62e). Heureusement pour les Madrilènes, Memphis Depay a su sortir un missile au moment parfait pour redonner l'avantage aux siens cinq minutes plus tard.

>> La Liga est accessible via l'offre RMC Sport-beIN Sports

Malgré plusieurs occasions en faveur des visiteurs, la défense de l'Atlético et Jan Oblak ont tenu bon. Et le club de la capitale a fait la différence en contre. Dans les derniers instants de la rencontre, Marcos Llorente a donné plus d'ampleur au succès des Colchoneros (3-1, 90e+8). Une victoire qui offre la première place de la Liga aux Madrilènes avant un déplacement sur la pelouse du Betis, dimanche, pour la deuxième journée.