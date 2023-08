Atlético de Madrid: Simeone félicite Griezmann d’avoir réussi à redevenir "un joueur très important"

Dans un entretien accordé à Marca, Diego Simeone salue l’abnégation et la mentalité d’Antoine Griezmann, qui a dû surmonter une période difficile pour retrouver son statut à l’Atlético de Madrid, après être revenu du FC Barcelone il y a deux ans.

Antoine Griezmann a tout connu à l’Atlético de Madrid. Après avoir été l’idole des supporters, en amenant les Colchoneros en finale de la Ligue des champions (2016) et en décrochant la Ligue Europa (2018), l’attaquant de l’équipe de France est devenu un "traître à la patrie" en rejoignant le FC Barcelone à l’été 2019 (120 millions d’euros). Un départ que les socios de l’Atlético n’ont pas du tout apprécié. Et ils n’ont pas manqué de le faire savoir au champion du monde 2018 lorsqu’il est revenu au club il y a deux ans, après une aventure décevante en Catalogne.

Griezmann a dû affronter l’hostilité des tribunes, mais aussi celles de plusieurs personnes au sein du club madrilène, qui n’ont pas forcément vu son come-back d’un bon œil. Dans ce climat de défiance, l’international français (121 sélections, 43 buts) a semblé en difficulté durant plusieurs mois. Mais à force d’abnégation et d’efforts, il a peu à peu retrouvé son niveau et son statut chez les Colchoneros. En faisant taire ses détracteurs.

"Humilité, travail, engagement"

Une force de caractère saluée par Diego Simeone. Dans un entretien accordé à Marca, le coach de l’Atlético a rendu hommage à son n°7, sous contrat jusqu’en 2026. "Le plus beau dans tout ça, c’est l’attitude de Griezmann. Il est parti alors que c’était l’un des meilleurs joueurs de l’Atlético. Les gens lui en voulaient pour la manière dont il était parti et ils le lui ont fait savoir. Il est revenu et il n’a pas fait une bonne première saison. Les gens n’ont pas voulu qu’il redevienne un membre à part entière du club. Mais l'humilité, le travail, l'engagement, les buts, la joie et la gestion de notre équipe font qu'il est à nouveau très important. J'espère qu'il sera là pendant de nombreuses années et qu'il continuera comme ça".

Après avoir conclu sa tournée estivale par une victoire contre Manchester City (2-1), un nul face à la Real Sociedad et un autre contre le Séville FC (1-1), les Colchoneros débuteront la nouvelle saison de Liga par la réception de Grenade lundi prochain au Civitas Metropolitano (21h30).