Liga: le Real cartonne le Celta pour la première sans Casemiro

Le Real Madrid a corrigé le Celta Vigo 4-1 en Galice samedi soir pour la deuxième journée de Liga, et repasse leader provisoire ex-aequo avec Osasuna et le Betis Séville, vainqueurs de Cadix et de Majorque plus tôt dans la journée.

Pour le premier match d’une nouvelle ère, sans Casemiro, parti à Manchester United, mais avec quatre Français (Benzema, F. Mendy, Tchouaméni, Camavinga) sur la pelouse au coup d’envoi, le Real Madrid a pris de vitesse le Celta Vigo, défait 4-1. Bousculé par une équipe très menaçante (3e, 6e, 8e, 33e, 35e, 53e, 63e) et souvent à l’initiative du jeu, notamment en première période, le Real s’est montré très efficace en seconde pour accroître son avantage acquis dans le premier acte.

Le festival de Vinicius, la vista de Modric

Aspas a répondu au penalty de Benzema (14e) en égalisant sur la même phase de jeu (23e), mais Luka Modric (42e) a permis aux Madrilènes de boucler une première période relativement poussive avec un léger avantage au tableau d’affichage. Orphelin de son vieil acolyte Casemiro, le vétéran Modric (bientôt 37 ans) a cloué Marchesin sur place et signé un nouveau récital. Gêné par le pressing des Galiciens au retour des vestiaires, le Real a perforé la défense adverse en contre-attaque. Premier à se signaler avec un dribble spectaculaire pour se défaire du gardien, avant de pousser le ballon dans le but vide (56e), sur une passe somptueuse de Modric (encore lui !), le Brésilien Vinicius s’est également offert une passe décisive à la 66e.

Alors qu’il cherchait Benzema dans la surface, le Français a glissé, et c’est finalement Valverde qui a surgi pour marquer du droit. Sorti à la 83e, Vinicius a assisté depuis le banc à l’échec du Belge Eden Hazard sur le deuxième penalty madrilène de la soirée, obtenu par Karim Benzema. Le Real Madrid enchaîne avec un second succès d'affilée en Liga. Plus tôt dans la journée, Osasuna a continué son début de saison parfait en s'imposant 2-0 à domicile contre Cadix, grâce à deux pénaltys de Chimy Avila (37e) et de Kike Garcia (79e). Les Navarrais partagent ainsi provisoirement la tête du classement avec le Real Madrid et le Betis, qui a arraché un succès 2-1 à Majorque au terme d'un match électrique.