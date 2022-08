Mercato: où situer Casemiro parmi les plus grosses ventes du Real Madrid?

Manchester United a officialisé ce vendredi un accord pour le transfert de Casemiro, le milieu de terrain qui appartenait au Real Madrid depuis 2013. Cette transaction, estimée à 70 millions d'euros, se place sur le podium des plus grosses ventes du club merengue.

Une page se tourne pour le milieu de terrain du Real Madrid. Le "triangle des Bermudes" théorisé par Carlo Ancelotti a pris fin ce vendredi avec le départ confirmé de Casemiro, en direction de Manchester United, laissant ses coéquipiers Luka Modric et Toni Kroos. Les Red Devils ont déboursé 70 millions d'euros, hors bonus estimés à 11 millions supplémentaires, pour recruter le Brésilien de 30 ans. Où placer ce transfert dans la hiérarchie des ventes de la "Maison blanche"?

Homme de nombreux records, Cristiano Ronaldo reste à ce jour la plus grosse vente du Real Madrid. En 2018, après le triplé en Ligue des champions, l'attaquant portugais était parti rejoindre la Juventus Turin contre 117 millions d'euros. Désormais à Manchester United, "CR7" pourrait retrouver Casemiro, s'il reste au club d'ici la fin du marché des transferts.

Casemiro avait été recruté pour 6 millions d'euros

En 2014, Manchester United investissait déjà plus de 70 millions d'euros sur un joueur du Real Madrid. A cette époque, Angel Di Maria quittait lui aussi le club merengue pour la Premier League. Mais l'expérience ne s'était pas avérée concluante pour l'Argentin, qui a rejoint ensuite le PSG.

Casemiro déloge Alvaro Morata de ce podium honorifique. Formé au club, l'attaquant espagnol a connu même deux départs. Le premier pour la Juventus, en 2014, a rapporté 20 millions. Racheté 30 millions en 2016, il avait filé à Chelsea à l'été 2017, contre 66 millions d'euros. Dans ce classement, suivent ensuite respectivement Mesut Ozil (47 millions), Mateo Kovacic (45 millions), Achraf Hakimi (43 millions), Robinho (43 millions), Raphael Varane (40 millions) et Gonzalo Higuaín (39 millions),

Casemiro va s'engager pour quatre ans avec Manchester United, avec une année en option. Au Real Madrid, l'ancien joueur de Porto a remporté 18 trophées, dont cinq Ligue des champions au compteur et trois Liga. Formé à Sao Paulo, Casemiro avait été prêté six mois à la Castilla en janvier 2013, avant de s'engager dans la foulée pour six millions. Neuf ans après son arrivée, c'est peu dire, au-delà des titres et de son apport sur le terrain, que Casemiro a été rentable.