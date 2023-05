Liga: le remède de grand-mère utilisé par les joueurs du Real Madrid en plein match

Afin de booster leurs performances respiratoires, les joueurs du Real Madrid utilisent une pommade connue de tous: le Vicks VapoRub. Appliqué sur leur torse et leur maillot, les hommes de Carlo Ancelotti respirent ce médicament à base de menthe et d'eucalyptus pendant les matchs.

Ce n'est pas un remède très nouveau dans le monde du football. Déjà utilisé il y a plus de vingt ans par Patrick Vieira alors qu'il jouait pour Arsenal, le Vicks VapoRub est aujourd'hui toujours utilisé par le Real Madrid, comme le note Marca ce mercredi.

Une pommade appliquée directement sur les maillots

Le journal madrilène explique que juste avant que l'arbitre ne donne le coup d'envoi du match, les joueurs du Real Madrid se rendent sur la ligne de touche pour que les physios leur appliquent sur la poitrine la pommade miraculeuse, qui n'a d'autre but que d'ouvrir les narines et de décongestionner les voies nasales. Les joueurs du Real Madrid l'appliquent également sur leur maillot, afin que l'effet ne s'estompe pas pendant le match et qu'ils puissent utiliser le menthol pendant la partie.

"Les vapeurs médicinales pénètrent par le nez et la bouche pour faciliter la respiration", explique la marque à Marca. "Il sert également à soulager les petites douleurs musculaires et articulaires", bien que ce ne soit pas le cas pour les footballeurs, qui disposent d'autres remèdes plus efficaces pour cela. Grâce à l'eucalyptus, qui a des effets vasodilatateurs et anti-inflammatoires, le Vicks VapoRub contribue également à améliorer la circulation et l'apport d'oxygène aux poumons... et aux muscles, ce qui peut être un petit plus dans les compétitions où l'effort est maximal, comme un match de football.

Un stimulant plus qu'un dopant

Il ne s'agit pas de dopage puisque la pommade, lancée à la fin du 19e siècle, ne contient que du camphre, de la térébenthine, du menthol, de l'huile d'eucalyptus, du thymol et de l'huile de noix. Aucune de ces substances n'est interdite par les agences anti-dopage. En revanche les images des joueurs du Real Madrid reniflant leurs maillots pendant le match font sensation sur les réseaux sociaux, certains internautes criant à une pratique illégale.

Si les Merengue devraient encore faire appel à cette pommade miraculeuse pour la demi-finale retour de Ligue des champions ce mercredi face à Manchester City, cette pratique n'a rien de nouvelle. Patrick Vieira avait déjà suscité l'étonnement il y a vingt ans lorsqu'il était entré sur le terrain avec son maillot rouge recouvert d'une pelicule blanche sur le torse.

"Au début, cela a attiré beaucoup d'attention et on a même pensé que c'était illégal, mais c'était très simple... C'était presque un remède d'enfant", a récemment rappelé Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal qui a presque fini par breveter la méthode dans le football professionnel, lors d'une conférence sur le football. Car l'expérience a été étendue à plusieurs joueurs de l'équipe des Gunner, comme Eboué, Kolo Touré et Gilberto Silva.