Premier League: Vieira estime qu'Arsenal manque de trop de personnalité pour jouer le titre

Légende des Gunners, Patrick Vieira a regretté dimanche qu'Arsenal ait manqué de personnalité sur la durée de la saison pour espérer concurrencer Manchester City jusqu'au bout pour le titre en Angleterre.

Très probablement, les derniers espoirs de titre se sont définitivement envolés dimanche pour les Gunners, sévèrement battus à domicile par Brighton (0-3) et inexorablement distancés au classement par le leader de Premier League.

Alors qu'il compte un match en plus à disputer, Manchester City dispose de quatre points d'avance et n'a plus besoin que d'une victoire (voire de trois nuls) sur ses trois derniers matches pour officialiser son titre de champion d'Angleterre. Au grand dam de Patrick Vieira, ancien illustre milieu d'Arsenal.

"C'était un match incontournable pour Arsenal et aujourd'hui (dimanche), ils n'ont pas joué celui que nous attendions, a-t-il regretté après la rencontre sur Sky Sports. Il y avait un manque d'énergie et j'ai l'impression que le résultat de City (victoire 0-3 à Everton un peu plus tôt) leur a coupé les jambes."

Il cible les manques dans l'effectif des Gunners

Patrick Vieira, qui a remporté trois Premier League avec Arsenal, estime que Mikel Arteta a besoin d'une équipe avec "plus de personnalité" pour espérer à l'avenir combler l'écart avec celle de Pep Guardiola. "(Martin) Odegaard a été le leader technique sur le terrain, mais ce qui leur manque, c'est cette présence physique, ce leadership pour que les gens puissent pousser derrière les joueurs lorsqu'ils ne sont pas au niveau. Ils devront construire une équipe avec plus de personnalité, plus de compétitivité."

"Ils ont perdu le titre aujourd'hui (dimanche), et il s'agit maintenant de la façon dont vous reconstruisez l'équipe, de ce que vous pensez qu'il vous manque pour vous améliorer et pour être encore plus proche de City la saison prochaine", a-t-il enchaîné avant de cibler les postes qu'il renforcerait.

"Ils ont besoin de quelques éléments derrière, un défenseur central et un arrière droit. Au milieu de terrain, ils ont besoin de plus de physique et à l'avant, il est important d'avoir des joueurs capables de marquer des buts. S'ils parviennent à amener ces trois à quatre joueurs dans le onze de départ, ils se rapprocheront de Manchester City."