Liga: le stade du Celta Vigo inondé, à cinq jours d'un match contre Séville

Victime des fortes pluies ayant lieu en Galice, le stade municipal de Balaidos, résidence du Celta Vigo, a été partiellement inondé dans la nuit de samedi à dimanche, en témoigne des photos impressionnantes.

Les fortes pluies qui se sont abattues ces dernières heures sur le sud de la Galice ont causé de sérieux dégâts au stade municipal de Balaídos, où le Celta accueillera vendredi prochain Séville pour son premier match de Liga après la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les locaux inondés sur plusieurs centimètres

La tempête de la nuit dernière a causé de nombreux dégâts au rez-de-chaussée où se trouve la boutique du club, ainsi que dans le tunnel des vestiaires, la zone mixte, les bureaux et le vestiaire de la première équipe.

Ce n'est pas la première fois que le stade Balaídos est inondé, comme cela se produit habituellement lorsqu'il pleut de façon torrentielle dans la ville de Vigo, lorsque la rivière Lagares passe tout près. Pour cette raison, de nombreux citoyens et supporters du RC Celta de Vigo ont demandé au maire de la ville, Abel Caballero, et au président du RC Celta, Carlos Mouriño, de prendre leurs responsabilités afin que cette situation ne se reproduise plus.

Quatre morts dans les inondations

Tout cela se passe à quelques jours de la rencontre entre le RC Celta et le Sevilla FC, le vendredi 30 à 19h15, correspondant à la 15e journée, dans lequel les deux équipes veulent gagner, car la victoire est vitale pour faire un pas en avant dans la lutte pour le maintien en première division, dans laquelle les deux clubs historiques espagnols sont étonnamment impliqués, car on s'attendait à ce qu'ils soient parmi les équipes les mieux placées dans cette Liga.

En outre, le débordement de la rivière Lagares a laissé une image de l'extérieur du stade complètement inondé, avec des voitures gorgées d'eau et des zones impraticables. Les fortes pluies ont provoqué près de 500 incidents dans la province et un grave accident de bus qui a fait au moins quatre morts après être tombé dans la rivière Lérez alors qu'elle traversait la municipalité de Cercedo-Cotobade.