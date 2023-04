Liga: le supporter de l'Atlético à l'origine de la polémique valide la version du Barça

Lors du choc entre le Barça et l'Atlético de Madrid dimanche, un supporter des Colchoneros avait accroché un drapeau espagnol avec les armoiries du club madrilène au niveau des tribunes du Spotify Camp Nou. Les Blaugranas avaient démenti toute évacuation "agressive" de ce supporter, ce que ce dernier a confirmé.

La scène s'était vite répandue sur les réseaux sociaux. Dimanche lors de la 30e journée de Liga entre le Barça et l'Atlético de Madrid (1-0), un fan des Blaugranas a enlevé un drapeau espagnol - avec les armoiries du club madrilène - accroché sur les tribunes du Camp Nou, le tout sous les yeux d'un supporter rojiblanco et les applaudissements des supporters catalans.

"Je n'avais pas l'intention de discréditer la communauté catalane", se défend le supporter de l'Atlético

Derrière, la polémique avait enflé sur le fait que ce supporter de l'Atlético avait été escorté vers la sortie par des agents de sécurité. Une affirmation erronée dont s'était défendue le Barça. "Un groupe d'intervention de la sécurité privée a été mobilisé et s'est rendu sur place pour informer les supporters du règlement interne du club, qui n'autorise pas l'accrochage de drapeaux ou d'autres éléments qui couvrent la publicité du stade et qui, par conséquent, doivent être retirés. Avant que le service de sécurité n'arrive au stade, un supporter du Barça est descendu d'un siège supérieur et a retiré ce drapeau, le laissant à côté du fan de l'Atlético de Madrid [...] La sécurité privée a ensuite accompagné le supporter, et en aucun cas elle ne l'a déplacé de force ou expulsé, des faits totalement contraires à un certain récit qui a été établi dans certains médias et réseaux sociaux, accompagné d'images."

Lundi en fin de journée, le média catalan CCMA a interrogé directement le supporter des Colchoneros, un Polonais prénommé Konrad. Ce dernier a confirmé ne pas avoir été expulsé du stade. "Je tiens à préciser une chose : si j'accroche le drapeau, je dois le retirer. À aucun moment, il n'y a eu de situation où quelqu'un de la sécurité m'a averti de le retirer. La situation n'a pas été causée par moi avec mon comportement. Je n'avais pas l'intention de discréditer la communauté catalane. Je suis juste allé voir le match de mon équipe. Ils ne m'ont pas expulsé du stade, ils m'ont juste demandé de changer de secteur et au bout d'un moment, je suis retourné au même endroit ."