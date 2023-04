Liga: accusé d'avoir viré un supporter de l'Atlético du Nou Camp, le Barça se défend

Lors du choc entre le Barça et l'Atlético de Madrid, un supporter des Colchoneros, qui avait accroché un drapeau de son équipe, a été évacué par le service de sécurité du Camp Nou. Ce lundi, le club catalan a publié un communiqué pour se défendre d'une évacuation "forcée".

Le FC Barcelone se défend. À l'occasion de la victoire des Catalans face à l'Atlético de Madrid ce dimanche (1-0) lors de la 30e journée de Liga, des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un fan des Blaugrana enlever un drapeau des Colchoneros sous les yeux d'un supporter rojiblanco et les applaudissements du Camp Nou. Ce fan a ensuite été escorté vers la sortie par des agents de sécurité.

Au lendemain de cette rencontre, le Barça a tenu à communiquer pour faire la lumière sur cet incident. "Face à cette situation, un groupe d'intervention de la sécurité privée a été mobilisé et s'est rendu sur place pour informer les supporters du règlement interne du club, qui n'autorise pas l'accrochage de drapeaux ou d'autres éléments qui couvrent la publicité du stade et qui, par conséquent, doivent être retirés, explique le club. Avant que le service de sécurité n'arrive au stade, un supporter du Barça est descendu d'un siège supérieur et a retiré ce drapeau, le laissant à côté du fan de l'Atlético de Madrid."

Le club dément toute évacuation de force

Le FCB affirme que la sécurité s'est entretenue avec ce supporter afin de savoir s'il avait "eu des problèmes" avec ses homologues catalans. "Ce supporter, qui présentait des symptômes compatibles avec l'état d'ébriété, a déclaré qu'il n'en avait pas eu, mais que certains fans locaux l'avaient déjà accosté. [...] La sécurité privée l'a accompagné, et en aucun cas elle ne l'a déplacé de force ou expulsé, des faits totalement contraires à un certain récit qui a été établi dans certains médias et réseaux sociaux, accompagné d'images."

Le Barça assure que ce supporter, accompagné d'une jeune femme, a laissé son maillot et le drapeau à la consigne de l'une des tribunes, "avant de regagner sa place, d'où il a fini par regarder le match." La rencontre s'est terminée par la victoire des Catalans, qui accentuent leur avance en tête du classement de la Liga, avec onze points d'avance sur le Real Madrid à huit journées de la fin.