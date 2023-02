Liga: Pedri régale avec un but magique à Villarreal, le Barça accroît son avance sur le Real Madrid

Le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse du Villarreal ce dimanche, lors de la 21e journée de Liga (0-1). Les Catalans l’ont emporté grâce à un joli but de Pedri et creusent l’écart avec le Real Madrid en tête du championnat.

Grâce à son succès à Villarreal, ce dimanche lors de la 21e journée de Liga, le FC Barcelone creuse encore plus l'écart en tête du classement, où il compte désormais 11 points d'avance sur le Real Madrid et 18 sur l'Atlético Madrid, quatrième après son succès étriqué 1-0 à Vigo. Les Catalans fait la différence à la 18e minute, grâce à un une-deux éclair entre Robert Lewandowski et Pedri à la conclusion d'un très beau mouvement collectif. Mais cet unique but ne reflète pas la domination exercée par les hommes de Xavi.

Le Sous-marin jaune n'a eu que de très rares occasions de revenir, comme sur ce contre mené par José Luis Morales juste avant la pause, mais l'ailier n'a pas cadré sa frappe. Samu Chukwueze a bien cru égaliser à la 90e, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu du passeur, Yeremi Pino. En l'absence de Sergio Busquets et d'Ousmane Dembélé, toujours blessés, les Catalans ont pu s'appuyer sur un excellent Pedri, sur un Raphinha très remuant sur l'aile droite, et sur un "Lewy" dans un rôle d'organisateur d'attaque.

Coquelin évacué en larmes sur civière

Raphinha a notamment hérité d'un ballon parfait de la part du Polonais à la 63e après un nouveau une-deux finement joué, mais le Brésilien n'a pas cadré sa reprise. Le Barça enchaîne ainsi un 11e succès (toutes compétitions confondues), et fait déjà un petit pas vers le titre domestique, qui lui échappe depuis 2019. De son côté, Villarreal essuie un troisième revers de rang en Liga après les défaites contre Elche (3-1) et le Rayo Vallecano (1-0), et s'enfonce à la huitième place.

Rien ne s'arrange pour Quique Setién, ancien technicien du Barça entre janvier et août 2020: il devra en plus se passer de Francis Coquelin, évacué en larmes et sur civière à la 35e minute après un duel avec Franck Kessié qui a débouché sur une possible grave blessure au genou droit.