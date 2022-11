Liga: Piqué "aimerait" devenir président du Barça… mais pas tout de suite

Tout juste retraité des terrains, Gerard Piqué a confié, au cours d’un entretien avec un streamer espagnol, qu’il n'excluait pas d’être président du Barça un jour. Mais l’ancien défenseur blaugrana veut d’abord "faire beaucoup d’autres choses".

C’est la fin d’un chapitre. Mais certainement pas de l’histoire. Alors qu’il a disputé sa dernière rencontre en tant que joueur sous le maillot du FC Barcelone ce mardi contre Osasuna (avec un joli carton rouge à la clef) avant de prendre sa retraite, Gerard Piqué devrait vraisemblablement revenir au club blaugrana avec d’autres fonctions. Comme celle de président ?

"Je pense qu'à un moment donné je voudrai être président de Barcelone, a confirmé l’ancien défenseur central sur le Twitch d’Ibai, un streamer espagnol. Mais, pour l'instant, je ne l'ai pas en tête, je veux faire d'autres choses, je veux avoir de la liberté."

"Je veux faire beaucoup d'autres choses, a poursuivi l’un des plus grands défenseurs de sa génération. Avoir la liberté de ne pas m'entraîner tous les jours ou de ne pas être occupé par les matchs le week-end me permettra de me concentrer sur d'autres choses. À l'avenir, j'aimerais aider le club de ma vie à exploiter tout le potentiel qu'il possède."

Un grand-père vice-président du Barça

Après 21 années passées au Barça (sept ans au centre de formation entre 1997 et 2004, puis 14 comme professionnel entre 2008 et 2022), Piqué ne se voit pas loin du Camp Nou pendant trop longtemps. "L'étape suivante est de devenir président", lançait déjà, en 2016, celui dont le grand-père était vice-président du FC Barcelone. "Entraîneur, je ne l'imagine pas. Je n'y prendrais pas de plaisir."

Dans une vidéo diffusée jeudi dernier, dans laquelle il annonçait sa retraite, il indiquait: "Tôt ou tard, je reviendrai." "Gerard Piqué peut devenir ce qu'il souhaite au Barça, a acquiescé son ancien coach, Luis Enrique. D'abord parce qu'il est très ‘culé’ (supporter du club, ndlr) et ensuite parce que c'est quelqu'un de très préparé pour cela." Joan Laporta connaît sans doute le nom de l’un de ses successeurs.