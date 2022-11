Barça: Piqué a violemment insulté l’arbitre avant d’être exclu

Gerard Piqué s’est fait expulser pour le dernier match de sa carrière mardi pour avoir pris à partie l’arbitre de la rencontre Gil Manzano. Le défenseur espagnol aurait proféré de violentes insultes, selon As.

Gerard Piqué aurait dû un 617e match sous les couleurs du FC Barcelone, mardi. Mais il a été exclu à la mi-temps de la rencontre entre Osasuna et le FC Barcelone (1-2) pour avoir violemment apostrophé l’arbitre de la rencontre Gil Manzano, qu’il a même poursuivi jusque dans le tunnel des vestiaires. C’est là qu’il a écopé d’un carton rouge. Et il ne l’a pas volé. As s’est procuré le rapport du match dans lequel sont consignés des propos injurieux tenus par le défenseur espagnol en direction de l’arbitre.

"Tu es l'arbitre qui nous a le plus niq…"

"Une fois l'expulsion de ce joueur communiquée au délégué du Club, il a continué à répéter les mêmes expressions décrites dans la rubrique Expulsions, devant être conduit dans son vestiaire par le personnel de son club, tout en s'adressant à moi dans les termes suivants: ‘c'est une putain de honte, je chie sur ta pu... de mère!’."

Dans la rubrique Expulsions du PV, Gil Manzano détaille le motif de l’expulsion. "Une fois la première mi-temps terminée, étant déjà à l'intérieur du tunnel des vestiaires, pour m'avoir adressé les termes suivants: ‘t’as vu le corner que tu nous as sifflé?’ ‘Tu es l'arbitre qui nous a le plus niq…’."

Xavi, entraîneur catalan, avait aussi pesté contre les décisions de l’arbitre. "Les décisions arbitrales nous ont porté préjudice, a regretté l’entraîneur catalan. Selon nous, il y a une faute très nette lors du premier but, et ensuite l'expulsion de Robert Lewandowski... Tout était contre nous. C'est un match qu'on aurait pu croire perdu, mais l'équipe a fait bloc, je suis très fier d'eux, c'est une belle victoire d'équipe."