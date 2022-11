Retraite de Piqué: les adieux de l’un des meilleurs défenseurs de sa génération

À la surprise générale et après des dernières saisons compliquées, Gerard Piqué a annoncé ce jeudi qu’il s’apprêtait à prendre sa retraite sportive. En 15 ans, le défenseur catalan s’est forgé un palmarès hors du commun, l’un des plus beaux du football moderne.

Le monde du football s’apprête à dire adieu à l’un des meilleurs défenseurs des quinze dernières années. Ce jeudi soir, à la surprise générale, Gerard Piqué a annoncé qu’il allait jouer le dernier match de sa carrière au Camp Nou ce dimanche lors de la rencontre entre le Barça et Almeria. Avant de définitivement raccrocher les crampons et de tirer un trait sur une carrière qui a fait de lui une légende du club Blaugrana et du football espagnol.

Un exil à Manchester United

Si son nom est associé au Barça, ce n’est pourtant pas du côté de la Catalogne que Gérard Piqué Bernabeu de son nom complet - ça ne s’invente pas - a fait ses grands débuts en professionnel. Pur produit de La Masia, le natif de Barcelone a dû quitter l’Espagne pour prendre son envol en début de carrière. Loin du soleil de la Méditerranée, c’est du côté de Manchester United, où il est transféré à l’âge de 17 ans en 2004, qu’il va effectuer ses premiers pas. Prêté à Saragosse lors de la saison 2006-2007, il revient à Old Traffort pour l’exercice 2007-2008, au terme duquel il remporte la Ligue des champions avec les Red Devils (13 rencontres toutes compétitions confondues).

Racheté par le Barça à l’été 2008 contre un chèque d’environ cinq millions d’euros, un montant similaire à celui déboursé par Manchester United quatre ans plus tôt. Gerard Piqué s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable de la charnière barcelonaise aux côtés de Carles Puyol, avec qu’il va former un duo sacrément marquant. Au terme d’une saison 2008-2009 exceptionnelle, avec un triplé historique championnat-coupe-Ligue des champions, il devient l’un des rares joueurs à remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes deux années de suite avec deux équipes différentes.

Moisson de trophées avec le Barça et la sélection espagnole

La machine du Barça version Pep Guardiola est alors lancée. Et Gerard Piqué, au même titre que Lionel Messi, Andres Iniesta ou Xavi, en est l’un des rouages essentiels. Entre 2008 et 2012, au cours du passage de Guardiola sur le banc, Piqué et sa bande remportent deux Ligue des champions (2009, 2011), trois Liga (2009, 2010, 2011), deux Coupes d’Espagne (2009, 2012) et deux Coupes du monde des clubs (2009,2011). Mais la réussite de Gerard Piqué, bien aidé par une institution toujours bien en place, va résister au départ du technicien catalan en 2012. Au cours de la décennie 2010, le défenseur va ajouter une Ligue des champions (2015) et cinq Liga (2013, 2015, 2016, 2018 et 2019) à un palmarès qui n’a que très peu d’égal.

Les plus belles années de Piqué coïncident également avec la meilleure période historique de la sélection espagnole. Champion d’Europe U19 en 2006, le Catalan va poursuivre sa belle aventure avec la Roja au tout début des années 2010, en remportant le Mondial 2010 puis l’Euro 2012 dans la foulée. Lors du sacre européen, bien que privé de Puyol, son partenaire de toujours, en défense centrale, il a été l’un des grands artisans de la très grande solidité de son équipe, qui n’a encaissé que trois buts sur l’ensemble de la compétition.

Malgré une fin de carrière délicate, Gérard Piqué restera à jamais comme l’un des plus beaux palmarès du football moderne et l'un des meilleurs défenseurs de sa génération. Une Coupe du monde, un Euro, quatre Ligue des champions, huit Liga… Aussi à l’aise dans sa surface que dans celle de l’adversaire, le meilleur défenseur-buteur (16 réalisations) de l'histoire de la Ligue des champions a tout gagné. Samedi, contre Almeria, ou la semaine prochaine face à Osasuna (il a seulement précisé que le match contre Almeria était le dernier match de sa carrière à domicile), Piqué portera le maillot du Barça pour la 616e (ou 617e) reprise. L’occasion de la voir balader sa grande carcasse, qui va assurément planer sur l’histoire de ce sport, pour la dernière fois.