Liga: pour Tebas, le Barça fait un "complexe d’infériorité" avec le Real

Dans un entretien au quotidien catalan Sport, Javier Tebas, le président de la Liga, n’est pas tendre avec le Barça. Pour le dirigeant, les Blaugrana font "un complexe d’infériorité" vis-à-vis de leur rival le Real Madrid et de leur tout puissant président Florentino Perez.

Javier Tebas ne va pas encore se faire de nouveaux amis à Barcelone. Le patron de la Liga n’est pas un adepte de la langue de bois. Il n’hésite jamais à donner son avis, quitte à se clasher avec le Barça ou le Real Madrid, les deux locomotives du foot espagnol. Ce fut le cas lorsque les deux géants se sont unis avec d'autres monstres européens pour le projet, finalement avorté, de Super League.

Autre source de conflit, l’accord entre la La Liga et CVC, du nom du fonds d’investissement qui a pris 10% des parts du capital du football professionnel espagnol. Un deal auquel se sont opposés le Real et le Barça. Dans un entretien accordé au quotidien catalan Sport, Javier Tebas assure qu'il ne désespère pas de voir les deux clubs signer l’accord un jour.

Il évoque "kidnapping psychologique" de Perez

Mais il n’épargne pas leur direction, à commencer par celle du Barça. Tebas évoque même un "kidnapping psychologique" de la part de Florentino (Perez) et du Real Madrid" sur le FC Barcleone. "Comme un complexe d’infériorité", présise-t-il avant de développer sa pensée : "Florentino est une personne très intelligente et José Angel Sanchez, son directeur général, est l’homme le plus empathique du football européen." Des qualités ajoutées à une expérience qui dont défaut au Barça de Joan Laporta, "qui est en dehors du monde du football depuis plus de 10 ans." Et le patron de la Liga d’ajouter : "Le Barça était en faveur de l’accord CVC jusqu’à ce que le Real Madrid dise non… Tout a changé au cours des 72 dernières heures. Je pense que c’était lié à la Super League et à la stratégie du Real Madrid."