Liga: quatre arbitres seraient dans le viseur de la justice anticorruption

Le parquet anticorruption de la justice espagnole se pencherait sur des acquisitions suspectes de biens immobiliers effectuées par quatre arbitres de Liga.

Nouveau scandale en vue? Le média El Debate affirme ce jeudi que quartre arbitres du football espagnol professionnel sont dans le viseur de la justice. Le parquet anticorruption s'intéresserait de près au patriomoine immobilier de Carlos Clos Gómez, Santiago Jaime Latre, Alejandro Hernández Hernández et José María Sánchez Martínez. Les conclusions des investigations pourraient être ajoutées au dossier de l'affaire Negreira.

Des achats de nombreux biens onéreux, en liquide et sans prêt bancaire entre 2013 et 2022, auraient alerté les enquêteurs. L'un de ces arbitres est par exemple soupçonné d'avoir acquis sept propriétés d'une valeur totale supérieure à un million d'euros. Le tout en espèces.

Des arbitres expérimentés, certains encore en activité

Les quatres arbitres ont chacun dirigé entre 150 et 217 matchs de Liga. Carlos Clos Gómez (50 ans) et Santiago Jaime Latre (43 ans) ne sont plus en activité. Le premier a été arbitre international et a notamment dirigé la Supercoupe d'Espagne 2012 entre le FC Barcelone et le Real Madrid (3-2). Il est désormais responsable de l'arbitrage vidéo au sein du Comité technique des arbitres. Alejandro Hernández Hernández (40 ans) et José María Sánchez Martínez (39 ans) sont toujours en fonction. Ils ont officié en Ligue des champions et Ligue Europa cette saison.

Le football espagnol est dans la tourmente depuis la révélation début février de versements d'argent suspects effectués par le FC Barcelone vers des entreprises détenues par José Maria Enriquez Negreira, ancien vice-président de l'arbitrage en Liga. Ces révélations ont conduit la justice espagnole à inculper mi-mars le club catalan et ses anciens présidents Josep Maria Bartomeu (2014-2020) et Sandro Rosell (2010-2014) pour "corruption entre particuliers dans le secteur sportif", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce".