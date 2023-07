Liga: Santi Mina condamné à quatre ans de prison pour abus sexuel

Santi Mina, attaquant du Celta Vigo, a été condamné en appel à quatre ans de prison ferme pour abus sexuel. Les faits dont il est reconnu coupable remontent à 2017.

La sentence est tombée ce mercredi. Comme rapporté par la presse espagnole, dont Relevo et As, Santi Mina a été condamné en appel à quatre ans de prison ferme pour abus sexuel. Cette décision du tribunal d'Almeria vient confirmer celle qui avait été prise il y a un an contre l’attaquant du Celta Vigo (27 ans).

L’attaquant espagnol est également condamné à verser 25.000 euros à la victime pour préjudice moral. Une somme inférieure aux 50.000 euros décidés il y a un an en première instance.

Les faits remontent à 2017

Le tribunal d'Almeria avait retenu contre le joueur le chef d'accusation d'"atteinte sexuelle" mais pas celui d'"agression sexuelle", catégorie incluant le viol, qui exige des preuves d'intimidation ou de violence au regard du code pénal espagnol. Les faits remontent à 2017, époque où il évoluait à Valence et qu'il était en vacances à Mojácar, près d'Almeria.

Initialement sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Celta Vigo, Santi Mina évoluait la saison dernière à Al-Shabab, où il était prêté par le club espagnol. Mercredi soir, le Celta Vigo n’avait pas encore réagi à ce verdict.