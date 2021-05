Liga: scénario fou dans la course au titre, avec Suarez qui sauve l'Atlético

Grâce à un but dans les tous derniers instants de l'Uruguayen Luis Suarez, l'Atlético de Madrid s'est offert de justesse les trois points contre Osasuna (2-1) au Wanda Metropolitano, dimanche soir. Avant la dernière journée de Liga, les Colchoneros comptent deux points d'avance sur le Real, vainqueur 1-0 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Le Barça s'est incliné à domicile face au Celta Vigo (1-2).

Avec deux points d'avance en tête de la Liga avant cette 37e journée, l'Atlético de Madrid avait une très belle carte à jouer contre Osasuna au Wanda Metropolitano ce dimanche soir. À deux journées de la fin de la saison, les hommes de Diego Simeone tenaient leur destin en main pour remporter le 11e titre de l'histoire des Colchoneros. Et grâce à l'indispensable Luis Suarez, ils sont parvenus à s'imposer dans les toutes dernières minutes (2-1) pour conserver leur avance en tête du championnat devant le Real Madrid, vainqueur 1-0 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Le rêve de titre s'est, lui, bien envolé pour le Barça, battu 1-2 par le Celta Vigo.

Suarez rapproche l'Atlético du titre

Mené 0-1 jusqu'à la 82e minute, l'Atlético a bien failli tout perdre contre Osasuna. Surtout que dans le même temps à Bilbao, un but du genou de Nacho avait mis la pression et plaçait le Real en tête du championnat. C'était sans compter une inspiration de génie de Joao Felix, qui trouvait Renan Lodi d'un ballon subtilement touché par dessus la défense adverse. La conclusion en force du Brésilien (82e) redonnait alors de l'espoir aux locaux. Et la délivrance est venue, une nouvelle fois, de Luis Suarez.

Quatrième meilleur buteur de Liga, l'Uruguayen a attendu la 88e minute et un service parfait de Carrasco pour claquer son 20e but de la saison d'un plat du pied parfaitement maîtrisé. Une réalisation qui coûte cher puisqu'il suffira aux Colchoneros de ne pas faire de faux pas lors de la 38e et dernière journée à Valladolid (19e) pour accrocher une 11e Liga au palmarès.

Fin du rêve pour le Barça

Derrière les hommes de Diego Simeone, si le Real tient la cadence, ce n'est plus le cas du Barça. Les Catalans se sont fait surprendre au Camp Nou par Santi Mina - auteur d'un doublé - et le Celta Vigo. Les coéquipiers de Lionel Messi, une nouvelle fois buteur (30 réalisations), ont bu le calice jusqu'à la lie puisque Clément Lenglet s'est fait exclure en fin de partie. Désormais à sept points de l'Atlético et cinq des Merengue, les Barcelonais termineront 3e ou 4e, en fonction aussi du dernier résultat du FC Séville. Les Andalous ont été corrigés 4-0 sur la pelouse du finaliste de la Ligue Europa, Villarreal.