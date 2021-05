Barça: Messi tout proche d’un nouveau record XXL en Liga

Lionel Messi devrait être prochainement sacré meilleur buteur du championnat espagnol, pour la huitième fois de sa carrière. Un record qui en appelle un autre, dans la mesure où l'attaquant argentin reste sur une série de quatre sacres de rang. Un cinquième serait pour lui un nouveau record, aucun autre joueur n'a réussi une telle performance dans l'histoire.

Bien sûr, le championnat espagnol n'est pas encore terminé et Lionel Messi n'est pas assuré de terminer meilleur buteur. Mais avec déjà 29 buts cette saison, soit sept de plus que Karim Benzema (Real Madrid) et Ferard Moreno (Villarreal), un renversement de situation apparaît improbable.

Déjà vainqueur du "Pichichi" à 7 reprises, Lionel Messi devrait être sacré pour la huitième fois de sa carrière comme le meilleur buteur du championnat espagnol. Un record qu'il détient déjà seul, devant Telmo Zarra, qui a réalisé la même performance à six reprises au siècle dernier.

Un 5e trophée du Pichichi de suite, un record en vue

Surtout, Lionel Messi serait le premier joueur du championnat espagnol de l'histoire à être "Pichichi" pour la cinquième fois consécutive. Alfredo Di Stefano et Hugo Sanchez, deux légendes, ont vu eux leur série s'arrêter après 4 saisons. Voilà depuis la saison 2016-2017 que la "Pulga" finit à chaque fois comme le meilleur buteur du championnat espagnol. Son moins bon exercice sur cette série reste la saison dernière, avec 25 buts.

Pour la neuvième fois de sa carrière, Lionel Messi pourrait marquer aussi 30 buts dans un même championnat. Pour cela, il faudra trouver la faille ce dimanche lors de la réception du Celta Vigo, ou lors du dernier match cette année en déplacement à Eibar la semaine prochaine.

La question se posera ensuite de savoir si Lionel Messi sera encore au club l'année prochaine. En fin de contrat en juin prochain avec son club de toujours, l'attaquant argentin n'a pas encore prolongé son bail. Messi souhaitait attendre la fin de saison pour prendre une décision.