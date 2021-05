Liga: très gros enjeux ce dimanche pour l'Atlético, le Real et le Barça, à la lutte pour le titre

Le multiplex de la 37e et avant-dernière journée de Liga, dimanche (18h30), promet une belle bataille pour le titre entre l'Atlético, le Real Madrid et le Barça, respectivement opposés à Osasuna, Bilbao et le Celta Vigo. Suspense garanti.

Il y a les championnats où on ne vibre plus que pour la course à l’Europe ou la lutte pour le maintien, l’identité du champion étant déjà connue depuis plusieurs semaines. Et puis il y a ceux où le verdict pour le titre ne pourrait être rendu que lors de l’ultime journée. C’est le cas en Ligue 1, avec seulement trois points d’écart entre le leader lillois et son dauphin parisien, sans oublier des Monégasques à l'affût.

Même suspense en Espagne, où, rappelons-le, c’est le goal-average particulier (et donc les résultats lors des confrontations directes) qui départage deux équipes en cas d’égalité à la fin de la saison. Une donnée importante tant la bataille est intense entre l’Atlético de Madrid, le Real et le FC Barcelone, ce qui promet un sacré multiplex ce dimanche à 18h30 pour la 37e et avant-dernière journée de Liga.

L'Atlético proche du but

En tête du classement avec deux unités d’avance sur son rival madrilène et quatre sur les Catalans, les Colchoneros accueilleront Osasuna (11e), une formation qui n’a plus rien à jouer et qu’ils n’ont eu aucun mal à dominer à l’aller (3-1). Mais il n’est pas question de s’enflammer du côté de Diego Simeone. Bien au contraire. "Les gens veulent voir le meilleur de nous. Le match de dimanche va être dur, la fatigue est là, il y a l'anxiété, mais on ne doit penser qu'à ce match. C’est une année difficile pour toutes les équipes, on ne fait pas exception", a-t-il répété en début de semaine, pas loin de reprendre le célèbre "il faut prendre les matchs les uns après les autres". Les voyants sont pourtant au vert, surtout que Simeone aura (normalement) tout son groupe à disposition à l'exception de Thomas Lemar, touché à une cuisse.

Le Real veut y croire

Revigoré par son succès jeudi à Grenade (4-1), avec le 22e but de Karim Benzema cette saison en championnat, le Real Madrid se rendra lui sur le terrain de l’Athletic Bilbao. Un déplacement facile chez des Basques pointés à la 9e place et qui ont perdu deux finales de Coupe du Roi le mois dernier ? Pas vraiment. Et l’Atlético peut en témoigner. Le 25 avril, Saul Niguez et sa bande avaient chuté à San Mamés (2-1), malmenés par le pressing adverse et des contres redoutables. Le Real ne garde pas non plus un bon souvenir des Basques, la faute à cette défaite concédée en janvier en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne (2-1), sur un doublé du Raul Garcia, ancien de l'Atlético. Pour s'éviter toute mauvaise surprise, Zinedine Zidane devra pousser son équipe à mettre la même intensité que celle affichée à Grenade.

Le Barça en plein doute

Ce ne sera pas simple non plus pour Barcelone, opposé à un Celta Vigo en pleine forme (8e) qui vient de signer quatre victoires de suite et qui ambitionne de décrocher une place européenne sur le fil. Les joueurs d’Eduardo Coudet semblent avoir les armes pour accrocher un bon résultat au Camp Nou, surtout face à une formation qui se retrouve en plein doute après son nul à Levante (3-3).

Peut-être le faux-pas de trop pour Barcelone, comme l’a lui-même reconnu Ronald Koeman. Très affecté, il a eu droit deux jours plus tard à une réunion longue de deux heures avec son président Joan Laporta, en quête d’explications précises sur la situation actuelle. S’il veut avoir une chance de se battre pour le titre lors de l’ultime journée de Liga, le Barça va devoir se remobiliser face au Celta et miser dans le même temps sur des contre-performances de ses deux rivaux. La clé, aussi, pour avoir du suspense jusqu'au bout.

Le programme des trois équipes de tête

- Atlético (80 points) : reçoit Osasuna (16/05), va à Valladolid (23/05)

- Real Madrid (78 points) : va à Bilbao (16/05), reçoit Villarreal (23/05)

- FC Barcelone (76 points) : reçoit le Celta Vigo (16/05), va à Eibar (23/05)

(quatrième, le FC Séville compte 74 points, soit 6 de moins que l'Atlético, contre qui il a perdu 2-0 en janvier avant de gagner 1-0 en avril)