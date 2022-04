Barça: Laporta prend des mesures après le fiasco des supporters contre Francfort

Au lendemain de l’élimination du FC Barcelone en Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort (2-3), l’attention est portée sur le fiasco lié à la revente des places catalanes aux supporters allemands.

30.000. C’est le nombre de supporters de l’Eintracht ayant pu se procurer un sésame pour voir leur équipe sortir les Blaugrana (2-3) à Barcelone jeudi soir en Ligue Europa. Une proportion anormalement élevée liée au fait que certains socios du Barça aient revendu leur place à des supporters allemands demandeurs. Une situation inacceptable pour le président du club catalan, Joan Laporta: "Nous étions gênés et c'était un triste jour à cause du résultat et à cause de ce qui s'est passé par rapport aux grand nombre de supporters allemands au stade.”

Le président du Barça n’a pas perdu de temps pour pallier ce problème. “Les billets seront nominatifs pour les compétitions internationales disputées par le Barça au Camp Nou. Nous n'avons jamais voulu en arriver là car cela dérange et agace les membres qui ont une conduite correcte, rapporte Mundo Deportivo.

Laporta confirme que le club n’a pas vendu de place aux Allemands

Le dirigeant catalan a toutefois mis un point d’honneur à défendre son institution : "Nous avions 34.440 billets à vendre , avec des restrictions car ils ne pouvaient pas être achetés avec des cartes de crédit allemandes ou avec une adresse IP allemande. Donc le club n'a pas vendu de billets aux Allemands.”

Les supporters des Aigles se sont mélangés aux supporters barcelonais dans l’enceinte catalane. Selon Catalunya Radio, certains d’entre eux ont empêché les fans Blaugrana de quitter le Camp Nou alors que les hommes de Xavi étaient menés 3-0.