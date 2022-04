Barça: des supporters catalans en grève après l'humiliation en tribunes face à Francfort

La Grada de Animación, groupe de supporters chargé d'animer le Camp Nou, a annoncé dans un communiqué qu'il ne se rendrait pas au match contre Cadix lundi en Liga, suite à l'humiliation vécue par les supporters contre l'Eintracht Francfort en Ligue Europa.

Les supporters du FC Barcelone, indignés par la gestion de la billetterie lors du match retour de Ligue Europa contre l'Eintracht Francfort jeudi (défaite 3-2), feront grève lors du prochain match du Barça, contre Cadix lundi. La Grada de Animación, groupe de supporters situé dans le Gol Nord chargé de l'animation du Camp Nou, a annoncé qu'elle n'assistera pas au match en signe de protestation.

"La plus grande infamie qui soit arrivée chez nous"

Une grande partie du virage nord sera donc vide pour la rencontre contre le relégable. "Jeudi dernier, nous avons vécu une journée qui restera à jamais marquée comme la plus grande infamie qui soit arrivée chez nous, nous transformant en invités à la fête de quelqu'un d'autre", s'agace le groupe dans un communiqué. La Grada de Animación, décrit ce qui s'est passé comme une "humiliation sociale". 30.000 fans de l'Eintracht sont entrés dans le stade catalan, certains ayant même empêché les supporters du Barça de quitter les tribunes alors que l'équipe visiteuse menait 3-0.



Dans le communiqué, la Grada de Animación, qui, jeudi, a quitté sa place dans le Gol Nord à la fin de la première mi-temps et pendant les dix premières minutes de la seconde période, regrette également et s'étonne de "la façon dont une invasion, annoncée depuis des semaines, est passée totalement inaperçue du Département de la sécurité et des Mossos d'Esquadra (la police catalane, ndlr), et nous nous demandons si c'était une surprise ou si l'inaction a été encouragée pour obtenir trois millions d'euros de billets vendus".

"Vous vous sentez volé à la maison", s'attriste Xavi

Les supporters mettent en cause la direction et sa politique de billetterie, tout en se satisfaisant que, malgré la mise en danger des supporters blaugranas que cela a entraîné, "les fans de Francfort n'aient pas été parmi les plus conflictuels d'Europe, car qui sait où nous serions maintenant avec d'autres supporters". Le communiqué dénonce également "une politique de prix inabordable pour les supporters catalans", menant à ces évènements qui "dépassent toute limite et mettent inutilement en danger la masse sociale du Barça".

Xavi est également convaincu que ce qui s'est passé ne se reproduira pas : "Quand j'ai quitté l'hôtel, j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Ils nous ont tout jeté à la figure. Vous vous sentez volé à la maison. On n'avait pas l'impression de jouer à la maison. Ça a mal commencé. Puis la sanction. C'était une nuit fatidique à tous points de vue. Ça a mal commencé et mal fini. Le club donnera des explications. Les joueurs ont dit qu'ils n'avaient pas l'impression d'être chez eux. Nous n'étions pas à l'aise. C'est un fait".