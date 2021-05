Barça: réunion de plus de deux heures entre Koeman et Laporta

Le président du Barça Joan Laporta et son entraîneur Ronald Koeman se sont longuement entretenus dans un restaurant de la cité catalane ce jeudi. Aucune décision n'aurait été prise quant au futur du technicien néerlandais.

La réunion tant attendue a eu lieu. Sans que l'on sache vraiment si elle débouchera sur des actions concrètes. Deux jours après le nul décevant du Barça sur le terrain de Levante (3-3), qui a quasiment éliminé le club catalan de la course au titre en Liga, le président Joan Laporta a convoqué ce jeudi l'entraîneur Ronald Koeman pour un déjeuner dans un restaurant du centre-ville.

Rejoints par le vice-président Rafa Yuste, les deux hommes ont échangé pendant plus de deux heures, avant de sortir de l'établissement devant une nuée de caméras, l'air plutôt satisfait. "Ça s'est bien passé, a glissé Koeman avant de s'engouffrer dans une voiture. Vous pouvez poser des questions, mais je n'y répondrai pas." Et Laporta de rajouter: "C'était juste une réunion normale entre un entraîneur et son président."

Laporta a demandé des explications

Selon les médias espagnols, aucune décision n'a été prise quant au futur du technicien néerlandais, sous contrat jusqu'en juin 2022. D'après Mundo Deportivo, ce n'était de toute manière pas le but de l'entrevue.

Le quotidien catalan explique que Laporta voulait surtout des explications précises sur la situation de l'équipe et ses difficultés, pour avoir toutes les cartes en main en vue de la prochaine saison. Le dirigeant aurait demandé au coach son analyse personnelle sur la progression du groupe, ses performances durant certains matchs, mais aussi sur sa relation avec les joueurs.

Assuré de finir dans le Top 4 en Liga, mais désormais relégué à quatre points des Colchoneros, le Barça recevra le Celta Vigo dimanche avant de se déplacer à Eibar lors de la dernière journée.