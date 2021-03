Liga: un drone avec un message contre l'Euro à Bilbao interrompt un match

Un drone a brièvement perturbé le match de Liga entre l'Athletic et Eibar (1-1), ce samedi après-midi à Bilbao. L'appareil transportait une lettre dénonçant la tenue du championnat d'Europe des nations dans la ville basque.

Scène insolite (et politique) en plein match. Dans le cadre de la 28e journée de Liga, ce samedi après-midi, l'Athletic et Eibar ont fait nul 1-1. Mais à la 68e minute, la rencontre a été brièvement interrompue par un drone qui survolait la pelouse avant de se poser, sans heurter quiconque, dans la moitié de terrain des joueurs de Bilbao. L'arbitre Pizarro Gómez s'est chargé de ramasser l'appareil pour le retirer et faire reprendre le jeu.

Un drapeau était accroché au drone. D'après les médias espagnols, le tissu représentait le logo d'une association dénonçant la tenue de matchs de l'Euro à Bilbao cet été. La Vanguardia explique que le collectif derrière cette action estime que l'organisation du championnat d'Europe provoquerait notamment une hausse de la répression dans le Pays Basque.

Le format à 12 villes pour le moment maintenu

La ville basque est en effet l'une des douze villes européennes retenues par l'UEFA (avec Amsterdam, Bakou, Bucarest, Budapest, Copenhague, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg) pour l'organisation des 51 matchs du tournoi qui aura lieu du 11 juin au 11 juillet.

À cause de la pandémie de coronavirus, un doute plane sur le maintien de ce format pour le championnat d'Europe. Des rumeurs ont notamment fait état d'un plan B en Russie, tandis que le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est publiquement déclaré prêt à accueillir plus de matchs au Royaume-Uni, voire l'intégralité de la compétition.