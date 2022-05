Liga: un père et son fils virés des tribunes de l'Atlético car ils portaient des maillots du Real

Lors du derby madrilène remporté par l'Atlético devant le Real (1-0), deux supporters des Merengue ont été exclus du Wanda Metropolitano parce qu'ils portaient un maillot du Real Madrid.

Les supporters du Real Madrid n'étaient visiblement pas les bienvenus au Wanda Metropolitano. Lors de la victoire de l'Atlético sur leur rival ce dimanche (1-0), deux supporters des Merengue, un père et son fils, ont été exclus de l'enceinte madrilène car ils affichaient leur soutien pour l'équipe de Karim Benzema. Le père avait une écharpe, tandis que le fils arborait une tunique de Cristiano Ronaldo. D'après les images captées par la Movistar, la sécurité a escorté les deux individus, victimes d'insultes de la part de plusieurs fans de l'Atlético.

L'Atlético y est presque

Selon Marca, une bagarre a même éclaté entre les supporters rojiblancos en raison de la divergence de leurs opinions à propos de l'exclusion des deux fans. Du côté du sportif, les hommes de Diego Simeone se sont imposés 1-0 dans le derby sur un pénalty de Yannick Carrasco, propulsant ainsi l'Atlético six points devant le Betis Séville (5e, 58 pts), douché par le Barça 2-1 samedi soir.



Une victoire sur la pelouse d'Elche mercredi (21h30) suffirait ainsi aux Colchoneros, qui ont l'avantage du goal-average particulier sur le Betis (3-0, 3-1), pour valider leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions, et rejoindre ainsi le Real et le Barça, déjà qualifiés. Le Real, sacré champion il y a une semaine, abordait ce derby sans pression... et sans grande ambition: Carlo Ancelotti avait décidé de faire souffler la plupart de ses cadres après l'haletante demi-finale remportée contre Manchester City mercredi.