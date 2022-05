Real Madrid: pour Ceferin, Benzema est "l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire"

Président de l'UEFA, Aleksander Ceferin a loué les qualités de Karim Benzema dans un entretien à As. Selon le Slovène, l'attaquant du Real Madrid est "l'un des joueurs les plus sous-estimés" de l'histoire. Le dirigeant en a profité aussi pour assurer la bonne foi de son instance, alors que le club madrilène est qualifié pour la finale de Ligue des champions, un an après la fronde de la Super League.

Meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison, avec 15 réalisations dont 10 lors de la phase finale, Karim Benzema effectue sans doute la meilleure saison de sa carrière. L'attaquant de 34 ans a porté le Real Madrid en finale de la plus prestigieuse compétition européenne et ne cesse de recevoir des éloges.

Dans un entretien à As ce samedi, c'est Aleksander Ceferin, le patron de l'UEFA, qui a fait part de son admiration après le nouveau renversement de situation du Real Madrid, face à Manchester City ce mercredi. "Pour moi, l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire est Benzema, a jugé le dirigeant slovène. C'est un joueur incroyable. Maintenant, il est de plus en plus reconnu mais il a toujours été dans l'ombre de quelqu'un. C'est incroyable comme ce footballeur peut marquer des buts, en trouvant un moyen, même lorsqu'il semble impossible de marquer."

"La Super League n'a pas influencé la façon dont nous traitons le Real Madrid dans nos compétitions"

Satisfait par la suppression de la règle du but à l'extérieur lors de la phase à élimination directe, Aleksander Ceferin se réjouit aussi de voir le Real Madrid en finale, un an après le projet avorté de la Super League, mené notamment par Florentino Perez.

"L'annonce de ce projet était un acte d'arrogance incroyable de leur part, et c'est pourquoi ils ne veulent pas communiquer avec l'UEFA, est revenu Ceferin, en parlant aussi des autres clubs comme le FC Barcelone et la Juventus. Mais cela n'a jamais influencé la façon dont nous les traitons dans nos tournois. Vous pouvez le voir dans leurs succès: le Real Madrid jouera la finale de la Ligue des champions et le Barça jouera la Ligue des champions féminine. C'est un signe clair que nos compétitions sont saines, équitables et correctes. Nous n'avons jamais été agressifs ou arrogants."

Aleksander Ceferin semble aussi avoir gardé une certaine rancune vis-à-vis de Florentino Perez et de la manière dont le projet de Super League a été l'annoncé. "Je n'ai jamais dit cela auparavant, mais j'ai invité le président de Madrid, Florentino Pérez, à Nyon avant que ça n'arrive pour parler des futures compétitions. Il a annulé la réunion avec un SMS 24 heures plus tôt à cause d''un événement lié au basket-ball'", a regretté Ceferin, qui n'a pas l'air de croire l'excuse invoquée par le dirigeant madrilène.