Liga: victime d’une grave blessure, David Silva contraint d'annoncer sa retraite

À 37 ans, David Silva a pris la décision de mettre un terme à sa carrière. Une décision qui était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, en raison d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche contractée par l'illustre milieu de terrain.

Sa révélation à Valence, les projecteurs à Manchester City… le nom David Silva a marqué les esprits des fans de football. Pendant dix ans, le milieu espagnol a régné en maître dans l’entrejeu des Cityzens et ébloui la Premier League. À 37 ans, Silva semblait avoir encore du feu dans les jambes, lui qui reste sur une dernière saison intéressante avec la Real Sociedad où il a disputé 28 matchs de Liga pour deux buts et 5 passes décisives.

Censé jouer la Ligue des champions avec son club, le milieu a vu son élan stoppé par une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une blessure qui l'aurait éloigné plusieurs mois des terrains.

Alors que sa retraite était prévue en 2024, l’Espagnol a finalement décidé de ranger les crampons dès maintenant. Sur les réseaux sociaux, ce dernier a pris la parole pour annoncer la nouvelle: "Aujourd’hui, c’est l’heure de dire au revoir à mes coéquipiers qui sont comme ma famille. Chés (Valence), Armeros (Eibar), Celtinas (Celta Vigo), Cityzens (Manchester City) et Txuri Urdines (Real Sociedad), merci de m’avoir fait sentir comme si j’étais chez moi."

De nombreux titres gagnés avec l'Espagne et Manchester City

Durant sa carrière, David Silva - surnommé le magicien - a remporté bon nombre de titres, que ce soit en club ou avec la sélection espagnole. Avec son pays natal, il compte une Coupe du monde (2010) et deux Euros (2008 et 2012). Il compte aussi quatre Premier League avec Manchester City, deux Community Shield et deux Coupe d’Espagne (2008 avec Valence et 2020 avec la Real Sociedad).

Sur Instagram, le milieu a eu droit à de nombreux hommages de la part d’anciens coéquipiers. "Merci pour tous ces moments merveilleux David. Tu étais si spécial, et c’était un honneur de partager le terrain avec toi. La vie n’est pas si mauvaise après le football, d’autres bons moment vot venir", a commenté Vincent Kompany (son coéquipier chez les Citizens, aujourd'hui coach à Burnley). Preuve de la grande empreinte laissée par Silva à Manchester City, le club dévoilait en 2021 une statue à son effigie devant l’Eitihad Stadium.