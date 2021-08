Manchester City dévoile les statues en l’honneur de Kompany et David Silva

Manchester City reçoit Arsenal, ce samedi à 13h30, pour le compte de la troisième journée de Premier League (sur RMC Sport). En marge de cette rencontre, les champions d’Angleterre ont dévoilé deux statues en l’honneur de Vincent Kompany et David Silva.

Manchester City met à l'honneur ses légendes. Le club a dévoilé ce samedi deux statues devant son stade, l'Etihad Stadium, afin de rendre hommage à Vincent Kompany et David Silva. Dans un communiqué, le champion d’Angleterre explique que les statues ,situées sur le côté est de son enceinte, ont été créées par le sculpteur primé Andy Scott et ont été construites à l'aide de milliers de pièces soudées en acier galvanisé. La nuit, les statues seront spécialement illuminées par un éclairage teinté de bleu."

Vincent Kompany, capitaine légendaire des Citizens, a disputé 265 matchs de Premier League avec le maillot bleu ciel pour quatre titres de champion d’Angleterre, deux FA Cup et quatre Coupes de la Ligue. Le défenseur central a également marqué 18 buts entre 2008 et 2019. "Je ne m'attendais pas vraiment à être reconnu par un si grand club de cette manière. Ma femme est de Manchester, mes enfants sont nés à Manchester, et ils retournent dans un endroit où ils peuvent voir quelque chose qui représente ce que leur père a accompli et c'est quelque chose que je ne peux pas décrire", confie Kompany sur le site officiel de Manchester City. En 2019, il avait décidé de retourner à Anderlecht son club formateur, avant de mettre un terme à sa carrière un an plus tard.

La deuxième légende mise à l’honneur est donc David Silva. Le milieu offensif a porté le maillot des Skyblues à 436 reprises pour 77 buts marqués toutes compétitions confondues. Il a également remporté quatre titres de champion. L’Espagnol a rejoint la Real Sociedad lors du mercato 2020. Cette saison, il disputera la Ligue Europa où il jouera contre l’AS Monaco lors de la phase de groupes. Sur les médias du club, David Silva exprime sa fierté: "Etre à City a changé ma vie. Je suis fier de ce que nous avons fait ensemble et je me sens ému que cela ait été reconnu comme ça."

Agüero, honoré la saison prochaine

Sergio Aguero, lui, sera honoré la saison prochaine. Avec 184 buts avec Manchester City, il est le meilleur buteur de l’histoire du club. L’attaquant, qui était arrivé en 2011 en provenance de l’Atlético, a porté le maillot de Manchester City à 275 reprises. En 2012, l’Argentin a offert le premier titre de champion aux nouveaux propriétaire du club, dans les dernières secondes (après 93 minutes et 20 secondes de jeu). Sur le nouveau maillot domicile du club, l’inscription 93.20 figure d'ailleurs à l’intérieur du col.

Les Cityzens ont annoncé que l'attaquant, qui a rejoint le FC Barcelone cet été, sera mis à l'honneur: "Avec le travail déjà en cours, nous sommes tous impatients d'honorer l'héritage de Sergio Aguero de la même manière l'année prochaine, donnant aux générations à venir l'occasion de se souvenir de l'ère du football de la ville à laquelle les trois hommes ont tant contribué." En attendant, les hommes de Pep Guardiola reçoivent Arsenal, ce samedi à 13h30, pour le compte de la troisième journée de Premier League.

