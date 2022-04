Majorque-Atlético: deux ramasseurs de balle rendent fou Jan Oblak

Le gardien de but de l’Atlético de Madrid Jan Oblak s’est énervé sur deux ramasseurs de balle qui ont tardé à lui rendre le ballon alors que son équipe était menée par Majorque (1-0), samedi lors de la 31eme journée de Liga.

L’Atlético sur les nerfs. Battus par Manchester City (1-0) mardi en quart de finale aller de Ligue des champions, les Colchoneros avaient la pression samedi en Liga après la victoire en début d’après-midi du Betis Séville sur la pelouse de Cadix (1-2). Le club de Nabil Fakir revenu à un point au classement, l’Atlético (4e) devait l’emporter à Majorque pour reprendre ses distances. Objectif non atteint pour les partenaires d’Antoine Griezmann, vaincus 1-0 par le club des Baléares. Un match au cours duquel Jan Oblak a perdu un peu ses nerfs.

Alors que son équipe, menée, pousse pour égaliser à quelques minutes du temps additionnel, le gardien de but slovène se précipite derrière son but pour récupérer un ballon sorti. Problème, les deux ramasseurs de balle, sagement assis derrière le but et qui possédent un ballon chacun, ne s'empressent pas vraiment de lui en donner un.

Jan Oblak © @LaLigaTV

Les ramasseurs de balles en ont remis une deuxième couche

Sur les images de la télévision espagnole, on peut alors voir Oblak s’énerver et tenter de leur chiper le ballon des mains. Il finit par y parvenir, après avoir manqué de chuter de l’autre côté du panneau publicitaire. On le voit ensuite se retourner et prononcer quelques mots qu’on imagine pas très tendres à l’adresse des deux ramasseurs de balle majorquins.

Selon Marca, Oblak a ensuite placé un ballon à côté de son but afin de ne pas perdre de temps si le ballon sort à nouveau des limites du terrain. Un des deux ramasseurs de balle qui se fiche visiblement royalement de l’esprit sportif a sauté par-dessus le panneau publicitaire pour envoyer le ballon derrière le but…