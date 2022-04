Manchester City-Atlético: Guardiola ironise sur le système 5-5-0 de Simeone

Pep Guardiola, manager de Manchester City, s’est réjoui d’avoir réussi à forcer le verrou de l’Atlético de Madrid (1-0), mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Il a noté la difficulté à trouver des espaces dans le système très spécial concocté par Diego Simeone.

Pep Guardiola s’était agacé qu’on lui présente le choc Manchester City-Atlético comme une opposition de styles, lundi avant le 8e de finale aller de la Ligue des champions. C’est pourtant bien ce qu’il s’est produit mardi soir avec un duel se résumant un siège des Anglais pendant 90 minutes dans la partie de terrain adverse. Kevin De Bruyne a finalement trouvé une ouverture en seconde période pour offrir un précieux avantage à son équipe (1-0).

"Dans la préhistoire, aujourd'hui et dans cent mille ans c'est très difficile d'attaquer un 5-5"

Mais Pep Guardiola ne s’attendait pas à défier un bloc aussi regroupé. Il a ainsi ironisé sur les deux lignes de cinq joueurs dressés par les Espagnols, sans aucun attaquant pour profiter de potentielles munitions. Dans ce cas, difficile de faire des différences.

"On sentait qu'ils allaient jouer en 5-3-2, puis ils se sont ajustés et ils sont passés en 5-5, a-t-il analysé à l’issue de la rencontre. Dans la préhistoire, aujourd'hui et dans cent mille ans c'est très difficile d'attaquer un 5-5, c'est qu'il n'y a pas espaces. Ils sont forts, nous sommes petits et légers. C'est une question de patience. J’ai dit à mes joueurs à la mi-temps que nous étions bien. Le jeu en deuxième mi-temps était cassé. Et j’ai déjà senti que ça va être un match similaire à celui que nous allons jouer à Madrid dans les minutes qui suivront le but."

A-t-il gagné à la Guardiola? L’entraîneur catalan refuse d’entrer dans le débat. "Non... je ne sais pas, a-t-il répondu. Nous avons gagné un match, il reste le match retour et nous verrons. Nous apprendrons du match d'aujourd'hui et essaierons d'être un peu meilleurs." Les deux équipes se retrouveront la semaine prochaine (mercredi 13 avril, 21h, sur RMC Sport) au Wanda Metropolitano pour un nouveau bras de fer coriace. Cette fois, l’Atlético, qui n’a cadré aucun tir en 90 minutes, devra se montrer plus offensif pour marquer au moins un but.