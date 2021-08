Mercato: Koeman veut encore un attaquant pour le Barça

En conférence de presse ce samedi avant le match d'ouverture de Liga pour le FC Barcelone ce dimanche (20h), qui reçoit la Real Sociedad, Ronald Koeman a exprimé ses souhaits d'ici la fin du mercato. Le technicien néerlandais espère principalement un renfort en attaque.

Le FC Barcelone a connu une bonne nouvelle ce samedi, avec l'inscription enfin validée de Memphis Depay pour la Liga, tout comme Eric Garcia. Les deux recrues ont été enregistrées grâce à une baisse de la masse salariale, faisant suite surtout au geste de Gerard Piqué, qui a grandement contribué.

"Tout va dépendre de si nous pouvons recruter"

Mais à l'aube d'une nouvelle saison, le Barça va devoir apprendre à vivre sans Lionel Messi, parti en direction du PSG. Si Memphis Depay et Sergio Agüero sont arrivés, le secteur offensif va devoir forcément se réinventer sans la "Pulga". "Oui, j'aimerais surtout qu'un attaquant arrive et peut-être qu'un milieu de plus nous rejoigne aussi, a admis Ronald Koeman ce samedi en conférence de presse. Nous connaissons tous la situation avec le fair-play financier et c'est compliqué, mais si possible j'aimerais que d'autres signatures arrivent."

Memphis Depay a déjà marqué lors de la préparation et devrait bien commencer ce dimanche, pour ses grands débuts officiels en Liga avec le maillot catalan. En l'absence de plusieurs attaquants dont Sergio Agüero, blessé, le Néerlandais va devoir porter l'attaque catalane avec Antoine Griezmann, mais aussi Martin Braithwaite pour l'heure.

"Nous ne pouvons pas compter sur Ansu Fati, Agüero, Dembélé et Coutinho en raison de blessures. Ce sont quatre joueurs importants et quand ils auront récupéré, ils nous donneront sûrement beaucoup, a déclaré Koeman. Nous avons des attaquants différents, mais ce serait pratique pour nous d'avoir un buteur. Tout va dépendre de si nous pouvons recruter."

Pour rappel, la Liga impose un fair-play financier pour les clubs, ce qui a empêché le club catalan de pouvoir garder Lionel Messi. Et ce qui a poussé à des ajustements pour pouvoir inscrire Memphis Depay et Eric Garcia, alors que l'enregistrement de Sergio Agüero devrait intervenir d'ici les prochaines semaines.