Ligue des champions: l’UEFA oublie les "frondeurs" de la Super League dans sa bande-annonce

La bande-annonce de la nouvelle saison de Ligue des champions réalisée par l’UEFA est tombée. Avec trois absents de marque dans les images proposées : le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, les trois derniers clubs à ne pas s’être retirés du controversé projet de la Super League européenne.

Le feuilleton de la Super League a depuis longtemps déjà versé dans le judiciaire. Mais cela n’empêche pas l’UEFA d’adresser un petit tacle… en vidéo aux "frondeurs". Alors que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin sont les trois derniers membres fondateurs à ne pas s’être retirés du projet lancé mi-avril par douze équipes européennes, l’instance continentale a tout simplement "oublié" de mettre des images des trois clubs en question – qui comptent vingt titres au total dans la compétition, cinq pour le Barça, treize pour le Real, deux pour la Juve – dans sa bande-annonce de la nouvelle édition de la Ligue des champions (à suivre sur RMC Sport).

Ter Stegen est là quand même...

Les clubs représentés en images sont pourtant nombreux: Atalanta Bergame, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern Munich, FC Séville, PSG, FC Porto, Borussia Dortmund et bien sûr Chelsea qui soulève la Coupe à l’issue de son succès sur City en finale fin mai (1-0). Mais aucune trace du Real, du Barça ou de la Juve. Enfin si, soyons honnêtes, un joueur du club catalan apparaît furtivement: le gardien Marc-André ter Stegen qui prend un but d’une superbe frappe enroulée de Kylian Mbappé lors du triplé de l’attaquant français du PSG au Camp Nou en huitième de finale aller en février dernier…

Abandonnés par les autres créateurs de la Super League (les deux Manchester, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, AC Milan, Inter Milan, Atlético de Madrid), les trois "frondeurs" ont récemment vu la justice leur apporter une victoire avec la décision de Manuel Ruiz de Lara, juge de la cour commercial de Madrid, qui a ordonné en juillet l’arrêt de toutes les sanctions contre eux de la part de l’UEFA. De quoi voir le Real, le Barça et la Juve se réjouir, via un communiqué commun, de "ne plus être soumis aux menaces permanentes" de l’institution européenne.

"Continuer à développer le projet"

Et assurer que la Super League n’était pas morte: "Notre objectif est de continuer à développer le projet de Super League d’une manière constructive et collaborative, toujours en s’appuyant sur les parties prenantes du football, à savoir les fans, les joueurs, les entraîneurs, les clubs, les ligues et les fédérations nationales et internationales." Dans le même temps, l’UEFA annonçait rejeter la décision de la cour commerciale de Madrid et ne pas vouloir s’y conformer, confiante d’obtenir un résultat inverse devant la Cour de justice de l’Union européenne où doit désormais être portée l’affaire.