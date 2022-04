Mercato: Kylian Hazard assure que son frère Eden veut rester au Real Madrid

Dans un entretien à la RTBF, Kylian Hazard a abordé l'avenir de son frère Eden, en difficulté au Real Madrid en raison de nombreuses blessures. Pour autant, l'attaquant belge voudrait prouver sa valeur au sein du club madrilène.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard boucle actuellement une troisième saison dans la lignée des deux précédentes. Souvent mis à l'écart pour des blessures, l'attaquant belge n'a disputé que 22 matchs depuis le début de l'exercice en cours. L'ancien joueur du LOSC a subi ces dernières semaines une opération pour lui enlever "la plaque d'ostéosynthèse de son péroné droit".

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Real Madrid, Eden Hazard pourrait néanmoins partir plus tôt que prévu, lui qui a été transféré pour 115 millions d'euros par Chelsea. Interrogé par la RTBF, son frère Kylian assure pourtant qu'il va s'accrocher.

"Il ne va pas lâcher le Real, tant qu'il n'aura pas prouvé qu'il est le plus fort là-bas. Il a prouvé dans chaque club où il est passé, et pour moi, il ne veut pas partir, assure Kylian Hazard. Je ne pense pas qu'il va partir. Si le président veut qu'il parte, s'il sait qu'il n'a plus aucune chance de jouer, alors je ne pense pas pas qu'il restera."

La rumeur Dortmund balayée

Les années passent tout de même pour Eden Hazard, 31 ans, qui n'a jamais réussi à s'imposer comme un joueur majeur au Real Madrid. "Mais je peux vous assurer une chose: il mettra tout en oeuvre pour prouver qu'il est le meilleur joueur du Real, confie Kylian Hazard. Je sais qu'en tant que papa et tout ce qu'il y a derrière le foot, il est heureux. Mais je suis un peu triste de ne pas voir ce qu'il peut faire pour l'équipe. Je sais que sur le terrain il sera le meilleur s'il est dans de bonnes dispositions. Je suis triste qu'il ne puisse pas le montrer."

Des rumeurs annonçaient ces derniers jours un potentiel intérêt du Borussia Dortmund pour Eden Hazard, alors que l'autre frère Thorgan évolue déjà au sein de l'équipe de Marco Rose. "Sincèrement? Je pense que c'est un peu un rêve cette histoire de Dortmund, recadre Kylian Hazard. Je ne vois pas Eden aller en Allemagne, je le ne vois pas courir autant que Thorgan (rires)..." Pour le numéro 7 du Real Madrid, reste désormais à convaincre Carlo Ancelotti et son président Florentino Perez qu'il peut encore apporter à l'équipe pour ses deux dernières années sous contrat.