Mercato: le Real avancerait très bien sur le dossier Tchouaméni

Selon les informations du quotidien AS, les discussions seraient fluides entre les dirigeants du Real Madrid et ceux de l'AS Monaco en vue d'un possible transfert d'Aurélien Tchouaméni l'été prochain. Un prix est même évoqué.

Le Real Madrid pense à l’avenir. C’est cette réflexion qui avait motivé l’été dernier le recrutement d’Eduardo Camavinga (19 ans), en provenance du Stade Rennais, pour un peu plus de 30 millions d’euros. L’ancien Rennais avait signé pour préparer la succession des tauliers Luka Modric (36 ans, en fin de contrat à la fin de la saison), Toni Kroos (32 ans, en fin de contrat en 2023) et Casemiro (30 ans, en fin de contrat en 2025).

Un transfert à 65 millions d'euros ?

Conscient qu’il y aura bientôt besoin de renouveler son milieu de terrain, la direction madrilène multiplie les cibles ces dernières semaines en vue du prochain mercato. Mais un nom revient systématiquement : Aurélien Tchouaméni. Selon les informations du journal AS, le Real avance bien sur ce dossier. Les discussions seraient fluides avec Monaco, à tel point qu’un accord pourrait être trouvé dans les prochaines semaines pour un transfert à hauteur de 65 millions d’euros.

Confiant, l’actuel leader de la Liga aurait aujourd'hui un temps d’avance sur la concurrence (Chelsea, PSG…). Comme l’expliquait récemment RMC Sport, le jeune international français (22 ans, 8 sélections) souhaite favoriser les pistes étrangères pour son avenir. Encore très performant cete saison et en pleine progression, Tchouaméni en est déjà à 44 matchs disputés toutes compétitions confondues (trois buts inscrits, deux passes décisives). Actuel sixième de Ligue 1, Monaco compte sur lui pour l'aider à accrocher une place européenne. Avant, sans doute, de le laisser partir à deux ans de la fin de son contrat.