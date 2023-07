Mercato: l'astuce du Real avec Bellingham pour libérer une place d'extra-communautaire

Jude Bellingham, le nouveau milieu de terrain du Real Madrid, attend que l'ambassade d'Irlande en Espagne lui délivre un passeport irlandais, ce qui lui permettrait de libérer une place d'extra-communautaire. En Liga, ces dernières sont limitées à trois par équipe.

Un mois et demi après avoir été officiellement annoncé comme un nouveau joueur du Real Madrid, Jude Bellingham est en passe d'obtenir un passeport irlandais, explique le quotidien espagnol Marca. Doté de la double-nationnalité (britannique et donc irlandaise), le milieu de terrain de 20 ans libérera une place d'extra-communautaire, dès lors que l'ambassade d'Irlande aura confirmé délivrer un passeport à l'ancien joueur du Borussia Dortmund. Le milieu n'aura plus à s'inscrire en tant que joueur non membre de l'Union européenne.

Un seul joueur du Real est extra-communautaire

Pour l'heure, l'enjeu n'est pas capital pour le Real Madrid. En Liga, le nombre de joueurs extra-communautaires (ceux qui n'ont pas de passeport UE) est limité à trois par équipe. Présentement, en plus de Bellingham le seul Madrilène ne remplissant pas cette condition est le milieu offensif brésilien Reinier, 21 ans, prêté au Borussia Dortmund et à Gérone ces dernières saisons.

En effet, les autres Brésiliens de l'effectif du Real, à savoir les attaquants Vinicius Junior et Rodrygo, ainsi que le défenseur Eder Militao, ont depuis obtenu un passeport espagnol et ne figurent plus dans la liste des joueurs extra-communautaires du club.

Ainsi, si Jude Bellingham n'a pas encore été enregistré par le Real Madrid en vue de la saison 2023-2024, il le sera dès lors que son passeport irlandais lui sera délivré et qu'il pourra être considéré comme un communautaire.