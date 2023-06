Mercato: le Real Madrid boucle le transfert de Bellingham

Jude Bellingham est désormais un joueur du Real Madrid: le club espagnol a annoncé, mercredi, avoir conclu l'arrivée du milieu de terrain anglais de 19 ans, en provenance du Borussia Dortmund. Le montant du transfert s'élève à plus de 100 millions d'euros.

Comme attendu, le Real Madrid a enregistré mercredi sa première arrivée majeure de l'été avec le transfert de Jude Bellingham. L'international anglais de 19 ans (24 sélections) a été acheté au Borussia Dortmund contre un chèque de 103 millions d'euros (plus d'éventuels bonus).

Preuve de l'importance de ce transfert pour le club madrilène, Jude Bellingham devient de fait la recrue la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du Real, derrière Eden Hazard (115 millions). L'Anglais formé à Birmingham a signé pour six ans avec l'équipe merengue soit jusqu'en 2029.

Madrid met la main sur un phénomène

En attendant, peut-être, de voir Kylian Mbappé le rejoindre dans le futur, Jude Bellingham suscite déjà beaucoup d'attente auprès des socios du Real. Arrivé en 2020 au Borussia Dortmund en provenance de Birmingham City, à tout juste 17 ans, Jude Bellingham a très rapidement pris de l'ampleur au sein de l'effectif des Jaune et Noir.

En trois saisons, il a ainsi disputé 132 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 24 buts et délivré 25 passes décisives, portant même le brassard de capitaine à plusieurs reprises cette saison en les absences de Marco Reus et Mats Hummels.

Au Real Madrid, un milieu de terrain rajeuni

Jude Bellingham constitue le deuxième renfort de la Casa Blanca cet été, après l'arrivée du latéral Fran Garcia, en provenance du Rayo Vallecano. L'Anglais symbolise également le renouveau entrepris par le Real Madrid et notamment au milieu de terrain, puisque son arrivée, couplée à celles d'Aurélien Tchouaméni (en 2022), et d'Eduardo Camavinga (en 2021), vise à remplacer progressivement les vieillissants Toni Kroos (33 ans) et Luka Modric (37 ans), tel que l'avait confié l'entraîneur Carlo Ancelotti, au sortir de la demi-finale de Ligue des champions perdue contre Manchester City.