Mercato: le Real Madrid aimerait donner le 5 à Mbappé, en clin d'oeil à Zidane

Selon des informations du quotidien As ce vendredi, le Real Madrid aimerait donner le numéro 5 à Kylian Mbappé en cas de signature ces prochains jours de l'attaquant français, toujours du côté du PSG. La "Maison Blanche" souhaiterait réaliser un clin d'oeil à Zinédine Zidane.

Kylian Mbappé n'a plus que quelques jours pour rejoindre Madrid. Selon nos informations, le PSG a reçu ce jeudi soir une offre de 170 millions d'euros, plus 10 millions du bonus, de la part du Real Madrid pour son attaquant français. La presse espagnole est désormais convaincue que le club parisien va accepter cette dernière proposition, et que l'officialisation n'est plus qu'une question d'heures.

Un clin d'oeil à Zidane

As indique déjà que la "Maison Blanche" aurait déjà trouvé le numéro de maillot de Kylian Mbappé. Le joueur de 22 ans pourrait récupérer le 5, un numéro forcément symbolique à Madrid, porté par Zinédine Zidane lors de son passage en tant que joueur, entre 2001 et 2006. La saison dernière, Raphaël Varane avait le numéro 5, désormais porté par Jesus Vallejo après le départ du défenseur français, désormais à Manchester United. C'est Eden Hazard qui porte le numéro 7.

Après la retraite de Zinédine Zidane, c'était Fabio Cannavaro qui avait récupéré le 5. Puis Fernando Gago, Nuri Sahin, Fabio Coentrao et donc Raphaël Varane. Kylian Mbappé redonnerait aussi une vocation offensive à ce chiffre. Le Real Madrid aimerait réaliser ce clin d'oeil, entre l'ancienne légende des Bleus et la nouvelle star annoncée.

D'autres alternatives existent, dont le 19, ancien numéro de Ronaldo ou le 23, dans le dos par le passé de David Beckham. Mais ces options seraient uniquement au cas où Vallejo refuse de laisser son numéro, ce qui semble peu probable. As prétend aussi qu'une maison aurait déjà été trouvée pour le clan Mbappé.