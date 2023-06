Mercato: le Real Madrid verrouille Ceballos

En fin de contrat, l'Espagnol Dani Ceballos (26 ans) a finalement rempilé, vendredi, pour quatre saisons supplémentaires au Real Madrid. Il y est désormais lié jusqu'en 2027.

Le Real Madrid a renouvelé le contrat du milieu de terrain Dani Ceballos jusqu'en juin 2027, a annoncé ce vendredi le club espagnol. Le bail précédent de l'international espagnol de 26 ans (13 sélections, un but) devait expirer fin juin. "Ceballos a défendu le maillot madrilène lors de 120 matches en quatre saisons, au cours desquelles il a remporté 11 trophées", a rappelé le club madrilène dans un communiqué.

Une rude concurrence au milieu de terrain

Ceballos imite ainsi le milieu de terrain allemand Toni Kroos et le défenseur Nacho Fernandez, qui ont tous deux récemment prolongé leur contrat avec le Real. Carlo Ancelotti dispose désormais d'un grand nombre d'options au milieu de terrain après la signature de l'Anglais Jude Bellingham (19 ans), alors que le vétéran croate Luka Modric (37 ans) semble également sur le point de rester, la presse espagnole affirmant qu'il acceptera une prolongation la semaine prochaine. Federico Valverde (24 ans), Aurélien Tchouaméni (23 ans) et Eduardo Camavinga (20 ans) constituent également des solutions dans l'entrejeu pour "Carletto".

Apparu à 46 reprises cette saison avec le Real Madrid, dont 20 en tant que titulaire, toutes compétitions confondues, Ceballos a inscrit un but (en Coupe du Roi) et délivré neuf passes décisives, confirmant petit à petit les vertus de son prêt de deux ans à Arsenal (77 matchs avec les Gunners, entre 2019 et 2021).