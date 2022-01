Everton: Benitez blâme la situation financière du club après son éviction

Rafael Benitez a publié un communiqué dans lequel il souligne la difficulté de la tâche qu’il devait accomplir avec Everton, qui l’a démis de ses fonctions de manager, dimanche.

Rafael Benitez a été démis de ses fonctions d’entraîneur dimanche, six mois après sa nomination. Il a payé le dangereux glissement des Toffees vers la zone de relégation. Après 16 journées, le club de Liverpool pointe à la 16e place avec six longueurs d’avance sur Norwich, premier relégable. Le technicien a publié un communiqué sur son site Internet pour se défendre et dénoncer une situation très compliquée au sein du club.

Il blâme la situation financière et les blessures

"Nous savions que ce ne serait pas facile et que c'était un grand défi, tant sur le plan émotionnel que sportif, a-t-il déclaré. Mon amour pour cette ville, pour Merseyside et ses habitants, m'a fait accepter ce défi, mais ce n'est que lorsque vous êtes à l'intérieur que vous réalisez l'ampleur de la tâche. Dès le premier jour, mon staff et moi-même avons travaillé comme nous le faisons toujours, avec engagement et dévouement total, nous n'avons pas seulement dû obtenir des résultats, mais nous avons également dû gagner le cœur des gens. Cependant, la situation financière puis les blessures qui ont suivi ont rendu les choses encore plus difficiles."

"Je suis convaincu que nous aurions été meilleurs une fois les joueurs blessés revenus et avec l'arrivée des nouvelles recrues, poursuit-il. La route du succès n'est pas facile et malheureusement, de nos jours dans le football, il y a une recherche de résultats immédiats et il y a toujours de moins en moins de patience ; malheureusement les circonstances ont déterminé les résultats et il ne sera pas possible de continuer ce projet. En tout cas, merci au conseil d'administration, au staff, aux joueurs et aux fans qui nous ont soutenus pendant cette période. Mes meilleurs voeux pour EFC. Rafa Benítez."

Après avoir marqué l’histoire de Liverpool où il a passé six ans (2004-2010) et décroché une Ligue des champions (2005), Benitez avait été nommé dans la défiance sur le banc d’Everton, voisin honni des Reds, en remplacement de Carlo Ancelotti, recruté par le Real Madrid.